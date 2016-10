Sailas HS:ssa: Suomen tilanne pahempi kuin edellisissä talouskriiseissä

Talouden tilanne on Suomen kannalta nyt pahempi kuin 1970- ja 1990-luvuilla, katsoo ministeri Raimo Sailas. Valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri kirjoittaa kolumnissaan Helsingin Sanomissa, että kriisi on pitkittynyt niin, että voidaan puhua taloutemme menetetystä vuosikymmenestä.

- Kokonaistuotanto ei ole toipunut vuoden 2009 romahduksestaan. Teollisuustuotanto ja vienti ovat onnettoman matalalla tasolla. Taloutta vaivaa eräänlainen näivetystauti. Heikko tuottavuuden kasvu ja alhainen työllisyysaste ennakoivat laihoja vuosia pitkälle eteenpäin, Sailas kirjoittaa.

- Tälläkin kertaa kriisiä on syventänyt kustannuskilpailukyvyn murentaminen. Palkankorotusten lupailu Sari Sairaanhoitajalle toi kyllä kokoomuksen vuonna 2007 hallitukseen, mutta synnytti samalla kilpailukyvyn rapauttamiskierteen pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Sailas kertaa, että Suomi on kokenut 1970-luvulta alkaen kolme talouskriisiä: ensimmäisen öljykriisin seurauksena 1970-luvun puolivälissä, toisen kotimaisen pankkikriisin seurauksena 1990-luvun alussa ja kolmannen kansainvälisen finanssikriisin seurauksena vuodesta 2008 alkaen. Ministerin mukaan kolmesta kriisistä on opittavana kolme asiaa: Kriisit tulevat yllättäen, kustannuskilpailukyvystämme on huolehdittava ja valtiontalous on syytä pitää vahvassa kunnossa.

- Ilmeisiä potentiaalisia kriisin syitä on nyt paljon - puhumattakaan niistä syistä, joita emme tunnista.

Lähde: Raimo Sailaksen kolumni Helsingin Sanomissa

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1476676782041