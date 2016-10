Yli 20 sai oireita saastuneesta juomavedestä

Keski-Suomessa Äänekoskella yli 20 ihmistä on saanut vatsaoireita juomavedestä, johon on päässyt kolibakteereja. Terveystarkastaja Sinikka Rissasen mukaan saastuneen veden vaikutusalueella on noin 150 taloutta.

Alueen asukkaita kehotetaan keittämään ruuanlaittoon tarvitsemansa vesi. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti.

Kolibakteereja pääsi vesijohtoveteen jo aiemmin tapahtuneen ja korjatun putkirikon vuoksi. Verkostoon pääsi putkirikon yhteydessä likaa varotoimista huolimatta. Verkoston puhdistus on tarkoitus saada valmiiksi torstaihin mennessä.