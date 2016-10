Muistatko apulumikinokset norpille? - Suomen paras luontoteko jälleen haussa

Paras luontoteko voi olla esimerkiksi käytännön luonnonsuojelutyötä, viestintää, ympäristökasvatusta, tutkimusta tai yritystoimintaa. Se on yksittäinen teko tai hanke, joka on saatu päätökseen vuosina 2015-2016. Paras luontoteko täyttää ainakin yhden seuraavista kriteereistä: luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön tunnettuus on lisääntynyt, luontoon kohdistuvat paineet ovat vähentyneet, luonnon monimuotoisuuden tila on parantunut luonnosta saatavien hyötyjen toimivuus on turvattu sekä osallistava suunnittelu, tietojen hallinta ja toimintakyvyn kasvu on lisännyt luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Kilpailuaika päättyy torstaina 8. joulukuuta, ja voittaja julkistetaan helmikuun alussa. Ehdokkaita voi esittää vain sähköisellä lomakkeella täällä.

Luontotekoa etsitään Suomessa nyt kuudetta kertaa. Viimeksi, vuonna 2014, palkittiin apulumikinoksien kolaaminen, jolla sadat vapaaehtoiset turvasivat saimaannorppien pesinnän vähälumisena talvena. Tunnustuksen ovat saaneet myös kolmen toimittajan aktiivinen ote luonnon monimuotoisuudesta viestimisessä (2012), Luonnonperintösäätiön tapa hankkia omistukseensa vanhoja metsiä ja taata niille luonnonsuojelulain mukainen pysyvä rauhoitus (2010), Espoon kaupunginhallituksen päätös suojella 550 hehtaarin alue kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi (2008) sekä Helsingin kaupungin rakennusvirasto (2006).

IUCN on maailman vanhin ja laajin globaali ympäristöjärjestö ja -verkosto. IUCN:n suomalaisia jäseniä ovat Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, sekä Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Natur och Miljö, Suomen riistakeskus, BirdLife Suomi sekä Korkeasaaren eläintarha.