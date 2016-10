Yhä useampi nuori saa työkyvyttömyyseläkettä Kelasta

Entistä harvempi saa työkyvyttömyyseläkettä Kelasta. Viime vuoden lopussa heitä oli 141 000. Se on 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on kuitenkin kutistunut vain 40 vuotta täyttäneiden keskuudessa: viidessä vuodessa lähes viidenneksen. Alle 40-vuotiaiden saajien määrä on kasvanut lähes kymmenen prosenttia. Eniten on kasvanut 20-24-vuotiaiden eläkeläisten määrä.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada työeläkkeenä ja kansaneläkkeenä. Kelan mukaan kansaneläkkeen saajien määrä vähenee, koska yhä useampi eläkeläinen saa riittävän suurta työeläkettä. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähenee myös siksi, että pysymme usein vanhuuseläkeikään asti työkykyisinä.

Viime vuonna Kelan työkyvyttömyyseläkettä saaneista jo 60 prosentilla perusteena oli mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö. Yleisimpiä syitä olivat mielialahäiriöt, skitsofreniat ja älyllinen kehitysvammaisuus. Alle 40-vuotiaista mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö oli perusteena jopa 80 prosentilla.

Kelan työkyvyttömyyseläkettä voi saada henkilö, jonka työeläketulot jäävät pieniksi ja jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Kun henkilöllä on työuraa, työkyvyttömyyseläkettä maksavat ensisijaisesti työeläkelaitokset.