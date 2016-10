Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu - alle puolet työstä ennaltaehkäisyä

Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu, kertoo uusi selvitys. Suomessa toimi viime vuoden lopussa 406 työterveysyksikköä. Se on 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Lääkärikeskusyksiköiden osuus kaikista työterveysyksiköistä on noussut jo yli puoleen, ja 58 prosenttia henkilöasiakkaista on lääkärikeskusten hoidossa.

‒ Voimakas rakennemuutos työterveyshuollossa on jatkunut koko 2000-luvun, kertoo tiedotteessa erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

Työterveyshuollon piirissä on 96 prosenttia palkansaajista ja 84 prosenttia työllisestä työvoimasta. Kattavuus on parantunut tasaisesti. Yrittäjistä palveluiden piirissä on huomattavasti pienempi osuus kuin palkansaajista. Heikoin tilanne on mikroyrityksissä.

─ Työikäisistä myöskään työttömillä ei vielä ole kattavia ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja, ja he ovat harvoin työterveyshuollon henkilöasiakkaita, Lappalainen sanoo.

Jotkut kritisoivat työterveyshuoltoa liiasta sairaanhoidosta ja katsovat sen aiheuttavan eriarvoisuutta. Työssä käyvät pääsevät vastaanotolle ohituskaistaa pitkin, kun taas työttömät joutuvat jonottamaan julkiseen terveydenhuoltoon.

Työterveyslaitoksen julkaiseman katsauksen mukaan ennaltaehkäisevien tehtävien osuus on kasvanut työterveyshuollossa, mutta ne vastaavat yhä vain noin 40 prosenttia kokonaisuudesta. Lähes 90 prosenttia henkilöasiakkaista saa työterveyshuollosta myös sairaanhoidon palvelut, mutta sairaanhoidon osuus ei ole jatkanut kasvuaan. Työterveyshuollossa tehdään edelleen runsaasti terveystarkastuksia.

Sote-uudistuksessa on linjattu, että työterveyshuollon rahoitus ja järjestämistapa pidetään ennallaan. Mats Brommelsin työryhmä kuitenkin ehdotti keväällä, että työterveyshuollon painopistettä siirrettäisiin ennaltaehkäisyyn.

Johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta sanoo, että työterveyshuollolla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa.

- Erityisesti työkykyasioiden hoidossa työterveyshuollon ja muun sote-palvelun saumaton yhteistyö on tärkeää. Jotta palvelu toimisi mahdollisimman sujuvasti, on työterveyshuolto nivellettävä ja integroitava osaksi maakunnallista sotea.