Afrikkalaisen sikaruton torjunta vaatii kansainvälistä yhteistyötä

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Tautia on todettu laajalti myös Venäjällä.

– Afrikkalainen sikarutto on vakavimpia eläintautiuhkia kymmeniin vuosiin. Virukset eivät tunne maiden rajoja, ja tietojen vaihtaminen on merkittävä osa yhteistyötä tarttuvien eläintautien vastustamiseksi, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Afrikkalainen sikarutto leviää helposti koti- ja villisikojen välillä sekä viruksen kanssa kosketuksissa olleiden esineiden välityksellä. Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunta vaatii pitkäjänteistä kansainvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinon, riista-asiantuntijoiden ja metsästäjien kesken.

– Tarkoituksena on myös nostaa tietoisuutta afrikkalaisesta sikarutosta, jotta emme huolimattomuuden vuoksi lisää riskiä taudin leviämiselle Suomeen. Tietoa jakamalla pyritään myös siihen, että esimerkiksi viljelijät ja metsästäjät osaavat tunnistaa taudin oireet ja tietävät, että on tärkeää ilmoittaa epäilyttävistä tapauksista välittömästi eläinlääkintäviranomaisille, Husu-Kallio painottaa.