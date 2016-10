Ammattikalastaja jatkaa taisteluaan korvausten saamiseksi - "Pitäisi olla päivänselvä asia"

Papereita ja tiedostoja on paljon. Raimo Tervosen varsinainen työmaa on järvellä, mutta viime vuosina toinen huki on mennyt tietokoneella.

Talvivaaran ympäristövahingoille kasvot antanut ammattikalastaja Tervonen Sonkajärven Sukevalta odottaa tällä hetkellä, että Kainuun käräjäoikeus alkaa käsitellä korvausvaatimuksia.

– Aikamoista kirjeenvaihtoa tämäkin on ollut. Toivottavasti käsittelyt alkavat mahdollisimman pian, hän sanoo Savon Sanomille.

Korvausvaatimuksia on tällä hetkellä vireillä yhteensä 98 kappaletta. Käräjäoikeus on toivonut, että mahdollisimman moni kanne saadaan sovitteluun.

Talvivaara Sotkamo Oy ja sen konkurssipesä ovat sovitteluun suostuneet. Sovittelu passaa myös Raimo Tervoselle. Hän ja moni muu kantaja vaativat kuitenkin vastuuseen myös muita osallisia, kuten Terrafame Oy:ta.

Se ei ole sovitteluun kuitenkaan suostunut, eikä siltä vaadittuja korvauksia käsitellä tällä hetkellä käräjäoikeudessa lainkaan.

– Tämän pitäisi olla päivänselvä asia. Vastuu on siirtynyt myös toiminnan jatkajille, Raimo Tervonen sanoo.

Tervonen kysyykin, miksi valtio ei ota asiaan kantaa. Hänen mielestään on kestämätöntä, että valtiolliset toimijat pakoilevat keskenään vastuuta ja vahinkojen kärsijä on sivuseikka.

– Asian ympärillä on vuosikaudet pyörineet valtakunnan kalleimmat asianajotoimistot, joilla ei varmasti ole mitään kiirettä sopia asioita niin kauan kuin valtio on maksumiehenä.

Tervosen ja hänen vaimonsa yritys Herkkupörssi Hyvönen Ky vaatii käräjäoikeudessa vähintään 55 000 euron korvauksia Laakajärven kalakannan muutoksesta ja maineen menosta vesistön saastumisen takia. Tervosen ahvensopimus irtisanottiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeen 2012.

– Nyt kalakannassa on alkanut näkyä muutosta parempaan, mutta ahvenen purkittaja ei vieläkään uskalla ostaa sitä.

Asiasta kirjoitti Savon Sanomat.