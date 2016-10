Pitkäänkin työttömänä ollut voi löytää työn - tulokset hyviä

Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä eniten tarvetta esimerkiksi hammaslääkäreille, lastentarhanopettajille ja hitsaajille. Liikaa sen sijaan on tarjolla muun muassa yleissihteereitä ja kuorma-auton kuljettajia.

Yksi työllistymisen perusongelmista on, etteivät vapaat työpaikat ja työntekijät kohtaa. Jos oman alan ammattilaisista on ylitarjontaa koko maassa, avain on uudelleen kouluttautuminen.

Koulutuksen on valinnut myös moni Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvakeskuksen Kajo-keskus -hankkeeseen osallistunut.

Vuoden alussa alkoi uusi hanke, johon on osallistunut tähän mennessä noin 220 henkeä. Yli 40 henkeä on jo työllistynyt avoimille työmarkkinoille ja 10 päässyt ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi kymmenet ovat päässeet väliaikaisesti töihin yhdistyksiin. Heistä moni tekee yhdistystyön rinnalla myös ammatillisia opintoja tai osa-aikatöitä.

Tulokset ovat hyviä – varsinkin, kun ottaa huomioon, että valtaosa hankkeessa mukana olevista on ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta.

Joensuussa asuva Jony Haapaniemi, 22, puolestaan onnistui löytämään työpaikan lopulta te-palveluiden ylläpitämään cv-nettiin laittamansa esittelyn kautta. Haapaniemi ehti olla yhteensä työttömänä pari vuotta sen jälkeen, kun valmistui koneenasentajaksi.

Aluksi hän sai työn etsintään apua Joensuun kaupungin työllisyyspalveluista, joiden kautta aukesi palkkatukityöpaikka Carelicumiin. Viime kuukaudet Haapaniemi on tehnyt töitä henkilöstövuokrausfirma Banssin kautta.

