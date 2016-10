Hiv:iin sairastunut venäläisnainen Ylellä: "Tämä on jo pandemia"

Venäjällä on tilastoitu reilu miljoonaa hiv-tartuntaa. Pietarilainen Maria Godlevskaja sai tartunnan heteroseksistä vuonna 1999. Hän kertoo Ylen haastattelussa, että Venäjän tilanne on tilastoitua reilua miljoonaa hiv-tartuntaa paljon vakavampi.

– Hiv-infektion saaneita on huomattavasti enemmän, monet eivät vain tiedä siitä. Itse asiassa heitä ei ole miljoona. Tunnustetut asiantuntijatkin sanovat, että me voimme kertoa kolmella minkä tahansa tilastoluvun. Minun mielestäni tämä on jo pandemia eikä epidemia, Godlevskaja sanoo.

Ylen mukaan Venäjän tilannetta pahentaa muun muassa maan sisällä ja maahan tapahtuva muuttoliike. Godlevskajan mukaan Venäjällä on paljon alueita, joissa hiv:n hoito on retuperällä. Hiv-kansalaisaktivistina hän kehuu kuitenkin kotikaupunkiaan.

– Suurimmassa osassa alueita aids-keskus tarkoittaa kahta huonetta ja sosiaalityö koskee edelleen vain työtä eläkeläisten kanssa kuten aikaisemmin. Pietari on poikkeus säännöstä siinä mielessä, miten aids-keskus on mukana hiv-positiivisten ihmisten elämässä alusta alkaen, hän kertoo haastattelussa.

Yleä siteerasi Savon Sanomat.