Kohun keskelle joutunut lahtelaisopettaja: "Tuskin tulen saamaan enää töitä"

Lahden Kärpäsen peruskoulussa täydellisesti hiiltynyt kieltenopettaja pahoittelee, että "julkiseksi pelleksi" joutuminen on vahingoittanut hänen mainettaan ja työnsaantimahdollisuuksiaan. Tapahtunut tiedetään nyt myös niissä kouluissa, joissa hän on ollut työhaastatteluissa.

– Olen aika vanha ihminen, joten tuskin tulen enää saamaan töitä, hän sanoo Etelä-Suomen Sanomissa.

Opettaja huomauttaa, että suuttuneen henkilön kuvaaminen ja kuvien laittaminen nettiin ei ole asianmukaista toimintaa.

Kieltenopettaja on Kärpäsen koulussa koeajalla. Hän aloitti työt elokuun puolessavälissä ja nyt hän on virkavapaalla 6. marraskuuta asti. Siitä eteenpäin kaikki on avoinna.

Välikohtaus tapahtui viime tiistaina kesken oppitunnin, kun opettaja raivostui oppilaille ja oppilaat tallensivat tilanteen kännykkäkameroillaan.

Asiasta kirjoitti Etelä-Suomen Sanomat.

