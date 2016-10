SS: Lokakuun sää on ollut poikkeuksellinen kaikkialla maassa

Kuluneesta syksystä on tulossa ennätyskuiva koko maassa. Lokakuussa ei ole 50 vuoteen satanut yhtä vähän kuin nyt, uutisoi Savon Sanomat.

– Lokakuu on tähän mennessä ollut kaikkialla maassa ennätyksellisen kuiva. Sateet ovat pyöreätä nollaa. Heikkoja tihkusateita on ollut lähinnä vain Lapissa, mutta sielläkin on tavanomaista kuivempaa, kertoo meteorologi Henri Nyman Ilmatieteenlaitokselta Savon Sanomille.

Myös tarkastelujakso syys–lokakuu on ollut Etelä-Lapin korkeudelle saakka koko maassa poikkeuksellisen kuiva. Syypää on korkeapaine, joka on pysynyt koko syksyn Suomen päällä.

Lokakuussa etelässä sataa keskimäärin 80 millimetriä, keskivaiheilla maata 50–60 ja Lapissa lähes 40 millimetriä.

