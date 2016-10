Kommentti: Työttömyyden häpeä on ilmeisen syvää

Työttömyys hävettää, vaikka se olisi jäänyt jo taakse.

Sain huomata tämän, kun etsin juttuun haastateltavaksi työllistynyttä ihmistä kertomaan onnistumisestaan. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kajo-keskuksen tulokset työllistämisessä ja koulutukseen pääsyssä ovat olleet hyviä.

Silti Kajon avulla työllistynyt tai koulutukseen päässyt henkilö toisensa perään kieltäytyi haastattelusta, jossa olisi omalla nimellä ja kasvoilla kerrottu, kuinka paikka löytyi. Kukaan ei halunnut tulla nostetuksi esimerkiksi, kun juttu käsittelee työttömyyttä. Siitäkin huolimatta, että jutun näkökulma on työllistymisessä onnistumisessa.

Törmäsin samaan ilmiöön jo pari vuotta sitten, kun kirjoitin juttua nuorisotyöttömyydestä. Tuolloin nuorille työttömille järjestettiin Joensuussa osuuskuntayrittäjyys-uravalmennusta, jossa nuoret kouluttautuivat löytääkseen työtä.

Tuohonkaan koulutukseen osallistuneista kukaan ei halunnut antaa haastattelua – siitä huolimatta, että koulutukseen osallistuminen osoitti aktiivisuutta ja lehdessä esillä oleminen saattaisi jopa poikia työtarjouksia.

Työttömyyden häpeä on ilmeisen syvää. Jossain ehkä tiedostamattomissakin mielikuvissamme on ajatus siitä, että työttömyys olisi jotenkin oma vika: olet laiska, tyhmä ja saamaton, kun et löydä töitä.

Totuus kuitenkin on, että työttömänä on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat kaikkea muuta kuin laiskoja, tyhmiä tai saamattomia. Yksi on kouluttautunut alalle, jossa ei valmistumisen hetkellä enää olekaan töitä tarjolla. Toisen työpaikan on vienyt rakennemuutos, kolmannen kehno taloustilanne.

Näistä mistään on hankala syyttää työttömäksi jäänyttä ihmistä – yhteiskunta ja taloustilanteet vain tuppaavat muuttumaan, eikä muutosten ennakointi ole aina helppoa.

Tämän näkee työttömyystilastoista. Työpaikat ja työnhakijat eivät valitettavasti läheskään aina kohtaa. Tarve on siellä, missä tarjontaa ei ole, ja päinvastoin. Koulutus on onneksi asia, joka voi muuttaa tilanteen.

