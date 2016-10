Muistathan kiinteistöveron? Toinen eräpäivä on tänään

Kiinteistöveron toinen eräpäivä on tänään torstaina 20. lokakuuta. Kiinteistövero maksetaan yhdessä tai kahdessa erässä veron määrästä riippuen. Jos määrä on vähintään 170 euroa, maksu on jaettu kahteen erään. Ensimmäinen eräpäivä oli maanantaina 5. syyskuuta. Jos veron määrä on alle 17 euroa, Verohallinto ei määrää kiinteistöveroa eikä lähetä kiinteistöverotuspäätöstä.

Jos veron maksaa eräpäivän jälkeen, maksettavaksi tulee myös viivekorko. Viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka nämä päivät mukaan lukien. Tänä vuonna viivekorko on 7,5 prosenttia, ja sen vähimmäismäärä on kolme euroa. Kiinteistöverosta lähetetään yksi maksumuistutus. Jos kiinteistöveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Kiinteistöverovelvollisia on tänä vuonna noin 2,1 miljoonaa. He maksavat kiinteistöveroa yhteensä 1,7 miljardia euroa. Verohallinto lähetti elokuun puolivälissä tekstiviestin yli 30 000 asiakkaalle kannustaakseen maksamaan kiinteistöveron e-laskulla. Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa eli 1. tammikuuta.