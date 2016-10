Lännen Media: Puolet yliopistojen rehtoreista rahoittaisi tutkimusta pääomalla

Puolet Suomen yliopistojen rehtoreista suuntaisi pääomarahana saatuja resursseja heti tutkimustoimintaan jossain muodossa, jos se olisi mahdollista, kertoo Lännen Media. Tätä mieltä ovat rehtorit Aalto-yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Lapin yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Oulun yliopistosta, Tampereen yliopistosta sekä Åbo Akademista.

Yliopistot odottavat lisätietoa siitä, miten suurella summalla hallitus aikoo pääomittaa suomalaisia korkeakouluja. Lännen Median mukaan korkeakouluille on epäselvää, voivatko ne käyttää toimintansa rahoittamiseen myös itse pääomaa, ei vain pääoman tuottoja. Yhteensä rahaa on jaettavana 14 yliopiston ja yli 20 ammattikorkeakoulun kesken.

- Jos sääntönä on, että vain pääoman tuotto on käytettävissä, on saatu lisärahoitus edelleen marginaalista aikaisempiin leikkauksiin verrattuna. Jos varat ovat käytettävissä suoraan, niillä olisi merkitystä nyt pahasti leikatun perustutkimuksen ainakin tilapäiseen tukemiseen, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa Lännen Medialle.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula puolestaan katsoo, pääoman käyttö suoraan tutkimustoimintaan olisi harkittava erittäin tarkasti.

- Oman pääoman syönti toiminnan alijäämän paikkaamiseen ei ole kestävä toimintatapa, hän sanoo.

Lännen Median kyselyyn vastasi 12 yliopistorehtoria.

Lähde: Lännen Median uutinen Kalevan verkkosivuilla

