Pieni joukko haluaa tarkoituksella tapella poliisin kanssa - "tarpeeksi haastava vastus"

Suomessa on ihmisiä, jotka hakeutuvat tarkoituksella väkivaltatilanteeseen poliisin kanssa, kertoo Savon Sanomat.

Henkilöllä voi pahimmillaan olla yli kymmenen kerran kokemuksia poliisin vastustamisesta.

Viime vuosina on tullut ilmi myös tapauksia, joissa henkilö on ansoittanut asuntonsa poliisin tulon varalta. Osa on myös valmistellut haisevia ja heiteltäviä esineitä poliiseja vastaan.

Tiedot käyvät ilmi Poliisiammattikorkeakoulun projektitutkijan, komisario Harri Rikanderin keräämästä aineistosta. Hänellä on tekeillä oikeustieteen väitöstutkimus poliisin voimankäyttötilanteista, niihin johtaneesta tapahtumien kulusta ja kohdehenkilöistä.

Suomessa ei ole aiemmin tutkittu poliisiin väkivaltaisesti suhtautuvia henkilöitä.

Vaikka tutkimukset ovat kesken, aineistoista on jo havaittavissa, ettei väkivaltatilanteissa ole kyse vain yleisimmistä riehujista, jotka pullikoisivat vain humalassa.

Yksi tutkimukseen haastateltu mies kertoo suoraan, että hän tappelee tahallaan ja pitää poliiseja itselleen tarpeeksi haastavana vastuksena. Hän myös tiesi, että poliisi aina lopettaa voimankäytön heti, kun hän itse lopetti vastarinnan.

Mies koki saavansa poliisin kanssa kovan, mutta turvallisen tappelun.

– Tällaista suhtautumista voi pitää elämyshakuisena. Hän hakeutui tarkoituksella fyysiseen kontaktiin poliisin kanssa, Rikander sanoo.

– Osalla ihmisistä kyse oli myös asenteesta, jossa ei kunnioiteta oikeutta ja järjestystä. Poliisi nähtiin silloin jopa vihollisena.

Lue lisää torstain Karjalaisesta.