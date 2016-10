Onko päiväunien nukkuminen synti? - "Yhteiskunta nukkuu meissä"

Pälvi Rantalan uutuusteos Nokkaunia ja tehotorkkuja – tutkimusmatka päiväunien kulttuurihistoriaan osoittaa, ettei päiväunien nukkuminen ole vain yksilön asia. Tavat ja kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset normit vaikuttavat siihen, milloin ja missä nukumme ja miten päiväuniin suhtaudumme.

– Yhteiskunta torkkuu meissä, tiivistää Rantala kirjan perusajatuksen.

– Jokainen nukkuu tietysti omaa untaan, eikä kenenkään muun puolesta voi levätä. Silti meissä elävät muistot, kertomukset, ohjeistukset, säännöt ja odotukset siitä, onko päivällä nukkuminen hyväksyttävää vai aiheuttaako se syyllisyyttä.

Viime aikoina päiväunet on valjastettu myös työelämän tarpeisiin: 15 minuutin torkkujen jälkeen työntekijän ajatellaan olevan tehokkaampi. Monilla työpaikoilla päiväunien nukkuminen ei kuitenkaan tulisi kuuloonkaan. Teos herättääkin kysymään, kenelle työajalla nukkuminen on mahdollista – onko kyse elitismistä, luksuksesta, joka on mahdollista sellaisessa työssä, jossa aikatauluja voi itse säädellä? Vai voisiko pieni lepohetki olla mahdollinen työssä kuin työssä?

– Aloin tutkimusta tehdessäni ymmärtää, että päiväunien kautta voidaan kertoa nykyajan työelämän moninaisuudesta, Rantala kertoo.

– Ei oikeastaan voida puhua yhdestä ja yhdenlaisesta työstä. Hämmentävän vähän myös tiedämme siitä, mitä toisten työhön sisältyy ja miten työpäivä ajallisesti jäsentyy erilaisissa töissä. Kaikkea työtä ei olisi enää järkevää mitata ajassa, vaan tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota aikaansaamiseen ja sisältöihin. Tällöin myös työpäivän aikana otetut torkut tai pieni lepotauko voisivat auttaa jaksamaan ja jäsentämään työpäivää uudella tavalla.

Teoksessa Rantala tarkastelee suomalaisten päiväunitottumuksia muun muassa 237 vastaajan kyselyaineiston valossa. Vastaukset kertovat päiväunien nukkumisen moninaisista tavoista ja syistä. Kaikille päiväunet eivät sovi eivätkä kaikki niitä kaipaa. Päiväunien tarve vaihtelee, kun elämäntilanteet muuttuvat. Myös ikä vaikuttaa päivällä nukkumiseen.

Lähde: Lapin yliopisto