Apulanta järjestää nuorille biisileirin

Veikkaus ja Apulanta järjestävät nuorille viikonlopun mittaisen biisileirin. Apulanta mentoroi leirillä uraansa aloittelevia muusikoita.

Biisileirin aikana Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki sekä joukko vierailevia tähtiä avaavat auliisti oman laajan osaamisensa musiikin tekemisestä biisileirin osallistujille.

Kilpailu ja biisileiri on kohdistettu erityisesti nuorille biisintekijöille ja artisteille. Kahden päivän leiri pitää sisällään biisinkirjoitusta pienryhmissä, musiikkialaa käsitteleviä luentoja ja yksilöllistä sparrausta.

- Musa on mahtava intohimo, mutta jos siitä haluaa ammatin, niin hommat menee vähän mutkikkaiksi. Me haluamme omalta osaltamme auttaa nuoria tekijöitä eteenpäin tällä alalla. Me itse teemme asiat vahvasti omalla tyylillä ja se on ollut onnistumisemme avain aina. Oman tyylin löytyminen voi olla muillekin se juttu, Wirtanen painottaa.

- Biisileiri järjestetään Apulandiassa, joka on elävän musiikin museo. On hienoa, että näiden seinien sisällä tehdään jatkuvasti uutta musaa. Biisileirin myötä tarjoutuu jo kauan haaveilemani mahdollisuus avata meidän tekemisemme syitä ja seurauksia uuden polven tekijöille, Santapukki kertoo.

Osallistujista kahdeksan valitaan leirille videohakemusten perusteella. Lisäksi yksi osallistuja valitaan biisileirin nettisivuilla järjestettävällä yleisöäänestyksellä, jossa eniten ääniä saanut hakija pääsee suoraan leirille.

Hakemuksen voi jättää 24.10.2016 -25.11.2016 välisenä aikana. Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki valitsevat biisileirille osallistujat.