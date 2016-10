Ulkomailla opiskelee suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin

Ulkomaisissa korkeakouluissa on nyt enemmän suomalaisia tutkinnonsuorittajia kuin aikaisemmin, selviää CIMOn julkaisemista tilastoista.

Lukuvuonna 2015–2016 ulkomailla opiskeli Kelan opintotuen turvin lähes 8 000 suomalaista, joista miltei 2 600 oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavien ulkomaalaisten määrä on sekin hieman kasvanut: vuonna 2015 opiskelijoita oli 20 350. Sen sijaan tänä syksynä alkaneisiin opintoihin näyttäisi hakeneen vähemmän ulkomaalaisia kuin vuotta aiemmin.

Suomesta ulkomaille lähtevien joukko on erittäin naisvaltainen: 64 prosenttia lähtijöistä on naisia, kun naisten osuus kotimaassa aloittaneista on hieman yli puolet, summaa vastaava asiantuntija Irma Garam CIMOsta.

– Ulkomaille mennään myös hieman vanhempina kuin oman maan korkeakouluihin ja muun kuin suomenkielisten osuus on suurempi kuin kotimaassa aloittaneilla.

Ilmiönä tutkinnon suorittaminen ulkomailla on yleistynyt: 2000-luvun alussa ulkomaiseen oppilaitokseen suuntaavien osuus kaikista korkeakouluopinnot aloittaneista suomalaisista oli 3 %, lukuvuonna 2015–2016 se oli jo 7 %.

Ulkomaista tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä kääntyi selvään kasvuun lukuvuonna 2006–2007, jolloin opiskelijoita oli reilut 4 000 ja opinnot aloittaneita noin 1100.

Suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden pitkäaikainen suosikkimaa on Britannia, jonka korkeakouluissa opiskelee lähes 2 000 suomalaista. Seuraavina suosikkien listalla ovat Ruotsi, jossa opiskelee 1 700 suomalaista, ja Viro, jossa opiskelee 1200 suomalaista.