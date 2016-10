Etenkin nuoret käyttävät mainonnanestoa

Mainonnanesto-sovellus on käytössä jo 19 prosentilla, käy ilmi Kansallisen Mediatutkimuksen tuloksesta.

Adblockerin yleisyyttä mitattiin kaikkien 12 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa. Adblocker on selvästi suositumpi nuorilla: 18-24-vuotiaista sovellus on jo 46 prosentilla ja 25-34-vuotiaista 36 prosentilla. Miehistä adblocker on joka neljännellä.

Ovessa tai postilaatikossa tavallinen mainoskielto on 14 prosentilla.

Vastaajilta kysyttiin myös suhtautumista mainontaan eri välineissä. Myönteisintä suhtautuminen on printissä esitettyyn mainontaan.