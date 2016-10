Sexpo-säätiö: "Opetushallituksen oppaan arvostelu on aiheetonta"

Sexpo-säätiö pitää Opetushallituksen tasa-arvo-oppaan arvostelua aiheettomana. Seksuaalista hyvinvointia Suomessa edistävän säätiön asiantuntijoiden mukaan oppaan arvostelu on aiheetonta ja perustuu väärinluentaan. Opas on ymmärretty säätiön mielestä täysin väärin poliittisessa keskustelussa ja mediassa.

Opetushallitus on julkaissut vuonna 2015 Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan, jonka tarkoituksena on helpottaa tasa-arvon edistämistä opetuksessa. Tällä viikolla oppaasta nousi kohu, kun virheellisesti uutisoitiin, että se kieltäisi oppilaiden kutsumisen tytöiksi ja pojiksi. Opetushallitus korjasi myöhemmin uutisointia huomauttamalla, ettei oppaassa ole sellaisia kieltoja.

Sexpo-säätiön mielestä Opetushallitus on tehnyt oppaassaan laadukasta työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kouluissa. Säätiön mukaan oppaassa esitetyt lähestymistavat ovat linjassa kansainvälisen seksuaali- ja tasa-arvopolitiikan kanssa.

"Arvostelijat ovat väittäneet, että uusi opas ”ei salli tyttöjen olla tyttöjä tai poikien olla poikia”. Sukupuolitietoinen kasvatus toimii juuri päinvastoin. Sen johtoajatuksena on sukupuolisuuden tiedostaminen ja yksilön sukupuoli-identiteetin tukeminen tämän omilla ehdoilla," Sexpo-säätiö kommentoi tiedotteessaan.

Lähde:

Sexpo

http://www.sexpo.fi/2016/10/20/opetushallituksen-tasa-arvo-oppaan-arvostelu-on-aiheetonta/