Moni taloyhtiö luottaa yhä suullisiin sopimuksiin

Taloyhtiöiden huoltotöistä, isännöinnistä ja muista ostettavista palveluista kannattaisi sopia kirjallisesti, vaikka tekijä olisikin tuttu.

Yllättävän monessa taloyhtiössä sopimus esimerkiksi ruohonleikkuusta, lumitöistä ja muista huoltotöistä on olemassa kuitenkin yhä vain suullisesti, kertoo Kiinteistöliiton päälakimies Kristel Pynnönen.

Hänen mukaansa monet tällaiset sopimukset on tehty pitkän aikaa sitten. Tekijä on tuttu, ja koska ongelmia ei ole ollut, ei sopimusta ole koettu tarpeelliseksi siirtää paperille. Ristiriitatilanteissa on hankala lähteä selvittämään asiaa, jos sopimuksesta ei ole minkäänlaista kirjallista versiota.

– Suulliset sopimukset aiheuttavat ongelmia, ja niistä tulee puheluita Kiinteistöliiton lakineuvontaankin, Pynnönen sanoo.

Torstaina Pynnönen kävi Joensuussa kouluttamassa paikallisia Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden luottamushenkilöitä sopimusten teosta.