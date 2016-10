HS: Koira voi olla vegaani, kissa ei

Pieneläinsairauksien dosentti ja erikoiseläinlääkäri Minna Rinkinen vahvistaa Helsingin Sanomille, että koiran voi ruokkia kasvisruualla, jos ruokavalio on koostettu oikein.

Sen sijaan kissa on fysiologisesti täysin lihansyöjä.

On myös mahdollista suunnitella koiralle täysin vegaani ruokavalio, joka sisältää kaikki koiran tarvitsemat ravintoaineet.

Tärkeintä on huolehtia, että vegaanikoira saa riittävästi oikeanlaista proteiinia. Lisäksi kriittisiä kohtia ovat esimerkiksi B12- ja D-vitamiinien riittävyys sekä kalkin ja fosforin määrä ja suhde toisiinsa. Proteiinin suhteen paras valinta on soija, sillä sen aminohapporakenne soveltuu koirille.

Helsingin Sanomat kysyi myös, sopiiko koiralle uudet kasvisproteiinit, kuten nyhtökaura ja Härkis.

- Varmaan nekin ovat ok osana koiran ruokavaliota. Varmuudella en osaa sanoa, en ole perehtynyt niihin. Kissoille ne eivät sovellu, koska kissan kyky käyttää kasviperäistä proteiinia on huono, Rinkinen vastaa.

Hän antaa tärkeän neuvon siihen, jos koirasta haluaa vegaanin:

- Hanki asiantuntevaa apua. Esimerkiksi ruokavalion koostamiseen erikoistunut eläinlääkäri voi auttaa. Internetissä on vaikea arvioida, mikä on on luotettavaa ja mikä vahingollista tietoa.