Kurpitsan myynti kasvanut räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa

Lokakuun loppupuolella myydään noin 25 prosenttia koko vuoden kurpitsoista, tiedottaa Kesko K-ruokakauppojen tilanteesta. Kurpitsojen myynti on viimeisen seitsemän vuoden aikana kuusinkertaistunut.

Kurpitsamyynnissä näkyy osaltaan Halloweenin vietto, sillä osa myydyistä kurpitsoista on koristekurpitsoja.

Myskikurpitsa on Keskon mukaan suomalaisten suosikki, sillä se on ostetuin kurpitsa. Toiseksi eniten kysyntää on oranssilla, pyöreällä kurpitsalla.

Kotimainen oranssi kurpitsa on myynnissä elokuun puolivälistä lokakuun loppupuolelle hieman säästä riippuen.

- Kurpitsojen myynti on viimeisen seitsemän vuoden aikana kuusinkertaistunut. Kurpitsat ovat sesonkiruokaa, joten erityisesti syksyisin niitä on hyvin saatavilla. Uudempia tulokkaita kaupassa ovat hokkaido ja spagettikurpitsa. Näitä erikoisempia kurpitsoja on ollut valikoimissa vasta muutaman vuoden ajan, kertoo Keskon päivittäistavaratoimialan hedelmien ja vihannesten ostojohtaja Kenneth Forsman.

Kurpitsa on monipuolinen kasvis, jota voi käyttää eri tavoin ruoanlaitossa. Se sopii niin makeaan kuin suolaiseenkin ruoanlaittoon.