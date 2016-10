Näin muistellaan Suomen omaa dopingskandaalia: "Ei ole paljon kilpahiihto kiinnostanut sen jälkeen"

Norjalaisella hiihtokansalla on synkät ajat, kun maan kaksi viime vuosien menestyneimpiä hiihtäjiä on kärynnyt dopingista. Sundbyn ja Johaugin dopingkohulle on naljailtu Suomessakin.

Karjalainen pyysi lukijoitaan muistelemaan, minkälaisia muistoja Suomen omasta dopingskandaalista on jäänyt. Moni oli tuolloin myös paikan päällä katsomassa kisoja.

Osalle on jäänyt päällimmäisenä mieleen norjalaisten ilkkuminen.

- Asuin Norjassa Lahden dopingkisojen aikaan. Eipä tehnyt mieli mainostaa suomalaisuutta. Suomalainen tuttavani sanoi, että hän ei enää uskaltanut pitää mitään Suomi-paitaa tai lippistä julkisilla paikoilla Norjassa - pientä kuittailua tuli jo kassajonossa. Norjalaisen tuttavien kanssa keskustellesssa tunsin jo itse olevani doupin käyttäjä..., muistelee nimimerkki Kollektiivinen häpeä.

- Phuket, Thaimaa... Tulin hotellin altaalle ja norjalaiset turistit rupes heittää herjaa. Menin hotellin internettiin ja luin uutisia Suomesta. Pikkusen rupes v...aaa, no seuraavana päivänä tuli lisää paskaa niskaan... Norskeilla ja sveduilla oli ainakin hauka loma meidän hotellissa, kirjoittaa puolestaan Harri.

Moni matkusti vuosien suurimpaan hiihtotapahtumaan paikan päälle kisoja katsomaan. Kisatunnelma kuitenkin latistui viikonlopun aikana.

- Oltiin lauantaina kattomassa kisoja paikan päällä ja illalla majapaikkaan tuli kaverilta tekstari kärystä. Luultiin, että kotiinjääneet kateelliset jekuttivat. Sunnuntaina oottelin innolla mäkihypyn alkamista. Tuulen takia kisa siirrettiin. Maanantaina kuuntelin mäkihyppykisaa töissä radiosta ja pääsyliput olivat rintataskussa. Harmitti koko viikonloppu. Ja se "rehellinen Lapin mies" jäi elämään ikuisesti. Ei oo paljon kilpahiihto kiinnostanut sen jälkeen, muistelee Kirsti.

- Sitä oltiin suurella sykkeellä kannustamassa suomalaishiihtäjiä Lahdessa. Miesten viestiä kun hiihdettiin olin stadionin lähellä ladun varrella kannustamassa Suomen mieshiihtäjiä. Vitutus ja armoton pettymys päällimmäisenä, kun kuulin tapahtuneesta, tunsi heittäneensä rahansa hukkaan. Eipä paljon hiihtokisat kiinnostaneet sen jälkeen, meni monta vuotta ennen kuin aloin uudelleen seuraamaan hiihtoa. Enkä aio mennä katsomaan Lahden kisoja nyt, enkä myöhemminkään, toteaa nimimerkki Hiihtäen olisit perillä.

Kisoja ja niiden jälkipuintia seurattiin myös kotisohvalla.

- Kotosalla niitä seurattiin ristiriitaisin tuntein. Kirottiin Kyrö ja Petäjä, luotto meni puhtaaseen urheiluun viimeistään tuolloin, kirjoittaa Marko.

- Olin 2001 Kontiorannassa armeijassa ja sotilaskodissa seurattiin tapahtumia. Kaikista pahimmalle tuntui Harri Kirvesniemen käry, oli nuoruuden idoli, muistelee nimimerkki #49.

- Olin 17-vuotias ja viettämässä hiihtolomaa mummolassa Kuopiossa. Katselimme kisoja isoisäni ja isäni kanssa. Muistan kun uutinen ilmestyi teksti-tv:seen ja olimme kaikki ällikällä lyötyjä, emme voineet uskoa sitä todeksi. Isoisäni vain hoki että jos tämä on totta, niin voi sitä häpeän määrää", muistaa Antti.