Ammattiliitto väittää: Kelan etuuskäsittelijävalinnoissa jopa ikäsyrjintää

Kelan rekrytoinnit perustoimeentulotukeen liittyen eivät ole sujuneet mallikkaasti eivätkä ehkä laillisestikaan, katsoo STTK:lainen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty. Toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyy kunnilta Kelalle ensi vuoden alussa. Muutoksen takia Kelaan on etsitty työntekijöitä.

- Esimerkiksi Oulussa Kelan ensimmäisessä haussa, joka oli tarkoitettu kaupungin työntekijöille, kaikkia etuuskäsittelijöitä, jotka olivat hakeneet Kelasta edellä mainittuja töitä, ei valittu edes haastatteluun. Myös Espoosta on tullut huolestuneita yhteydenottoja rekrytoinneista, Jyty kertoo tiedotteessaan.

Jyty epäilee, että ihmisiä on kutsuttu haastatteluihin muun muassa iän perusteella.

- Tällainen toiminta ei ole linjassa työurien pidentämisen kanssa, mutta ennen kaikkea kyseessä on iän perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Kelan henkilöstösuunnittelupäällikkö Taina Svärd epäilee väitettä ikäsyrjinnästä.

- Uskoisin, että ikä ei ole ollut vaikuttavana tekijänä laisinkaan. Kelassa pidetään tärkeänä, että ikäjakauma on tasainen, hän sanoo.

Svärd kertoo, että tehtäviin järjestettiin ensin Kelan sisäinen haku. Sitten vuorossa oli haku kuntien työntekijöille ja lopuksi muille. Kunnista tuli 1 558 hakemusta. 697 henkilöä kutsuttiin video- ja 298 vielä henkilökohtaiseen haastatteluun. Valituiksi tuli 190. Kunnista valittuja on ehditty tarkastella tarkemmin: yli 50-vuotiaita on 21 prosenttia, 40-49-vuotiaita 20 prosenttia, 30-39-vuotiaita 31 prosenttia ja alle 30-vuotiaita 28 prosenttia. Vanhimmat ovat 59-vuotiaita, ja heitä on kolme.

Jytyn mukaan eduskunta viestitti asian käsittelyn yhteydessä vuonna 2014, että kuntien työntekijöiden osaamista toimeentulotukiasioissa on hyödynnettävä.

- Kelan toiminta aiheuttaa hämmennystä, kun ammattitaidolla ja osaamisella ei olekaan merkitystä, Jyty sanoo.

Mikä on ollut tärkein valintakriteeri?

- Kokonaisarvio: tietynlainen koulutustaso, tietynlainen kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet, Kelan Svärd vastaa.

Kela kertoi keskiviikkona, että kyseiset rekrytoinnit on saatu pääosin päätökseen ja hakemuksia saapui ennätykselliset 6 719. Kelan sisältä rekrytoitiin 170, kunnista 190 ja muualta 165 henkilöä. Suurin osa uusista työntekijöistä aloittaa Kelassa 14. marraskuuta.