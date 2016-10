Poliisi paljasti törkeiden huumausainerikosten sarjan - mukana järjestyneen rikollisryhmän jäsen

Hämeen poliisilaitos tutkii paljastamaansa laajaa törkeiden huumausainerikosten sarjaa.

Etsinnöissä on löytynyt huomattavia määrä erilaisia huumausaineita ja muutamia aseita, joista ainakin yksi on sarjatuliase eli tältä osin nimike on törkeä ampuma-aserikos. Lisäksi yhdellä etsinnällä löytyi anastettua omaisuutta, jonka osalta tutkitaan kätkemisrikosta.

Juttusarjassa on vangittu yhteensä kuusi miestä, joista osa on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Vangituista vanhin on syntynyt 1969 ja kaksi nuorinta 1994.

Yhteistä vangituille on se, että tutkinnassa olevaa huumausainekauppaa on tehty Lahden seudulla. Juttusarjan ensimmäiset vangittiin syyskuun alussa ja viimeisin tällä viikolla.

Hämeen poliisilaitos on tehnyt useita erilaisia etsintöjä, joista osassa Keskusrikospoliisi on ollut mukan, koska yksi vangituista on jäsen järjestäytyneessä rikollisryhmässä United Brotherhood Lahti.