Apua ihmiskaupan uhreille pyritään lisäämään

Poliisi tutkii Suomessa vuosittain 20-30 ihmiskaupparikosta, joista törkeitä on noin viisi. Osassa rikoksia on useampia tekijöitä ja uhreja.

Suomessa paljastuneet tapaukset liittyvät muun muassa työperäiseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Moni ihmiskaupan uhreista on saapunut maahan ulkomailta, mutta uhrien joukossa on myös Suomen kansalaisia.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta vuosille 2016-2017. Ohjelman avulla pyritään muun muassa ihmiskaupan uhrien parempaan tunnistamiseen ja auttamiseen.

- Ohjelman toteuttaminen vaatii laajapohjaista yhteistyötä ja merkittävää taloudellista panostusta erilaisiin ihmiskaupan uhrien etsivää työtä, tunnistamista ja auttamista koskeviin kehittämistoimiin, kertoo johtava asiantuntija Veli-Pekka Rautava sisäministeriöstä.

Tyypillisiä ihmiskaupan uhreja Suomessa ovat prostituutioon pakotetut naiset ja etnisissä ravintoloissa pakkotyötä tekevät ulkomaalaiset, joille ei makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muutkin työehdot ovat retuperällä.

Ohjelmaan on kirjattu yhdeksän eri toimenpidettä, joihin liittyy 24 konkreettista esitystä. Toiminnan kehittämiseen on varattu sisäisen turvallisuuden rahastosta 280 000 euroa.

- Summasta noin puolet on tarkoitus ohjata Pro-tukipisteelle. Se on kansalaisjärjestö, joka auttaa muun muassa seksityöläisiä ja työskentelee monin tavoin ihmiskauppaa vastaan, Rautava toteaa.

Hänen mukaansa tärkeää on myös kouluttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä tunnistamaan ihmiskaupan uhreja eri puolilla Suomea.

- Tiedän esimerkiksi tapauksen, jossa ravintolatyössä hyväksikäytetyt ihmiset hakeutuivat hoitoon terveyskeskukseen. Siellä ei havaittu, että he ovat ihmiskaupan uhreja. Koulutusta tarvitaan siis lisää.

Raportin mukaan ihmiskauppa on usein piilorikollisutta, koska sekä tekijä että uhri pyrkivät monesti pysymään piilossa viranomaisilta. Tämän vuoksi kaikki tapaukset eivät tule viranomaisten eivätkä myöskään uhreja auttavien kansalaisjärjestöjen tietoon.

Suomen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toimii osana Joutsenon vastaanottokeskusta. Viime vuoden aikana sen avun piirissä oli 84-90 asiakasta 26 eri maasta. Asiakkaista kaksi oli alaikäisiä.

Tänä vuonna asiakkaiden määrä on noussut noin 150:een. Yksi syy asiakkaiden määrän lisääntymiseen on viime vuoden pakolaisaalto. Suojelua hakeneiden joukosta on tämän vuoden aikana löytynyt lukuisia ihmiskaupan uhreja.

Auttamisjärjestelmän piirissä on eniten kansalaisia Nigeriasta, Somaliasta, Thaimaasta, Irakista, Afganistanista, Bangladeshista ja Suomesta.

Auttamisjärjestelmään ei kuitenkaan saada kaikkia avun tarpeessa olevia. Monet niin sanotut pelkäävät uhrit eivät ole uskaltaneet hakeutua viranomaisten tarjoaman avun piiriin. Pelkäävien uhrien määrästä ja piiloonjäämisilmiön laajuudesta viranomaisilla ei ole täsmällistä tietoa.

- Tarkoituksena on myös lisätä poliisien koulutusta, jotta he pystyisivät paljastamaan nykyistä paremmin piilossa olevaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, Veli-Pekka Rautava sanoo.