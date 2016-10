Pelastusylijohtaja varoittaa: Kasvukeskuksiin tulee isoja ongelmia, jos väestönsuojien rakentaminen vähenee

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen ei pidä hyvänä, että väestönsuojien rakentamisvelvoitetta kevennetään lainkaan nykyisestä.

- Olen seurannut uhkakuvien kehittymistä erilaisissa selonteoissa. Olen tietoinen, mikä on puolustusvoimien uhkakuva ja uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon uhkakuva. Pelastusylijohtajana olen sitä mieltä, etten haluaisi lopettaa väestönsuojien rakentamista, vaan näkisin mielellään, että se jatkuisi nykyisen kaltaisena, sisäministeriön pelastusosastoa johtava Koskinen sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan väestönsuojien rakentamisvelvoitteen keventämistä ja jopa mahdollista poistamista osana rakentamisen normienpurkutalkoita. Koskinen hakisi rakentamisen säästöjä ennemmin väestönsuojien monikäyttöisyyden ja rakentamistekniikan kehittämisestä kuin niiden rakentamisen lopettamisesta.

Hän toivoo, että päätöksenteossa huomioidaan kaksi kohtaa uudesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta: Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka on yhä mahdollinen ja ydinaseuhka palannut.

Hän muistuttaa, että väestönsuojat ovat osa kokonaismaanpuolustusjärjestelmäämme. Rakentamisvelvoitteen poistaminen kerrostaloilta ja muilta uusilta isoilta rakennuksilta heikentäisi Suomen puolustus- ja kriisinsietokykyä.

- Laajoihin asumiskeskittymiin syntyisi asuntoalueita, joissa suojaa ei olisi. Isojen väestömäärien sijoittuminen paikoille, joissa väestönsuojia ei ole, on iso ongelma evakuoimisen kannalta, Koskinen ennakoi.

Hänellä oli keskeinen rooli, kun kirjoitettiin vuoden 2007 väestönsuojelun strategiaa, johon nykyinen suojien rakentamisjärjestelmä perustuu.

Koskinen ei olekaan erityisen huolissaan asukkaista pienissä kunnissa, joissa on väestönsuojia nytkin suhteellisesti vähemmän.

- Heidän sijoittamisensa jonnekin muualle on mahdollista. Suuria kaupunkeja emme tietenkään pysty siirtämään muualle, joten väestönsuojien rakentaminen on edelleen relevanttia.

Esimerkiksi Ruotsissa väestönsuojien rakentamisvaateista on luovuttu, mihin vedotaan usein suomalaisessakin keskustelussa.

- Baltian maissa ja Ruotsissa keskustelu on jälleen kääntynyt siihen suuntaan, että väestönsuojien rakentamisen tarpeellisuutta mietitään uudelleen, Koskinen kommentoi.

Ruotsissa on vielä vanhastaan suhteellisesti hieman enemmän väestönsuojia kuin Suomessa nyt.

Asutuksesta kauempana olevien yleisten väestönsuojien rakentaminen ei ole osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, vaikka niin tehtiin aikoinaan paljon Suomessakin.

- Sotaa käyvistä maista on tullut kokemus, että väestönsuojelun kannalta olisi järkevintä rakentaa suoja lähelle omaa asuntoa. Käytännössä omalle tontille, omaan taloon tai hyvin lähelle niitä. Emme voi joutua tilanteeseen, jossa ihmiset ovat vasta vaeltamassa väestönsuojaan, Koskinen sanoo ja jatkaa, että muissa tositilanteissa kuin kaukolaskeumassa suojiin on päästävä hyvin nopeasti.

Hän korostaa, että rakennuskantaa täytyy ajatella jopa yli 60 vuoden aikajänteellä, joten väestönsuojien rakentamattomuus voi heijastua yli puolen vuosisadan päähän.

- Emme tiedä tulevaisuudesta, mutta tiedämme menneisyydestä. Reilut 60 vuotta sitten väestönsuojia todella tarvittiin.

Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen vauhditti tällä viikolla keskustelua väestönsuojien rakentamisvelvoitteen keventämisen vaikutuksista kirjoittamalla omatoimisen muistion.

Pelastusylijohtaja Esko Koskisen mukaan Korhosen muistion faktat "vaikuttavat olevan hyvin pitkälle sellaisia, että ne voi hyväksyä".

Nykyään väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan, työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa raja on 1 500 neliötä.