Kanadan ja EU:n vapaakauppasopimusta yritetään pelastaa

EU-parlamentin puhemies Martin Schulz ja Kanadan kauppaministeri Chrystia Freeland tapaavat parhaillaan Brysselissä. He yrittävät viime metreillä junailla sopua EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksesta.

Kauppasopimuksen hyväksyntä meni juntturaan, kun Belgiaan kuuluva Vallonia kieltäytyi parlamenttinsa äänestyksen jälkeen hyväksymästä sitä.

Schulz tapaa erikseen Vallonian aluehallinnon pääministerin Paul Magnetten. Vallonia esittää sopimuksen hyväksymiselle reunaehtoja, joilla torjuttaisiin työpaikkakato ja kuluttaja- ja ympäristönormien rapautuminen.

- Pallo on nyt Euroopalla. Me toivomme, että tähän on mahdollista löytää ratkaisu, Freeland sanoi saapuessaan EU-parlamenttiin.

Freeland arvosteli eilen EU:ta kyvyttömyydestä solmia sopimusta edes Kanadan kaltaisen samanmielisen maan kanssa.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun oli määrä matkustaa Brysseliin ensi viikolla allekirjoittamaan sopimusta, mutta vierailu joudutaan todennäköisesti perumaan.