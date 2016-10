Yhä useampi aikuinen ottaa yksityisen terveysvakuutuksen

Jo miljoonalla suomalaisella on yksityinen sairauskuluvakuutus. Yksityisten terveysvakuutusten määrä on viime vuosina ollut selvästi lisääntymässä.

Lasten vakuutukset muodostavat edelleen miltei puolet kaikista yksityisistä hoitokuluvakuutuksista. Selvimmin lisääntymistä on kuitenkin ollut aikuisten itselleen ottamissa ja yritysten työntekijöilleen ottamissa terveysvakuutuksissa.

Vakuutusyhtiöt arvioivat ilmiön juontuvan ihmisten entistä suuremmasta kiinnostuksesta omaan terveyteensä. Myös huolella sote-uudistuksen tuloksesta voi olla merkitystä.

– Moni asiakas haluaa vapaaehtoisen terveysvakuutuksen työnantajan lakisääteiseen vakuutuksen rinnalle, sanoo henkilöasiakkaiden liiketoiminta-alueen johtaja Hanna Hartikainen OP Vahinkovakuutuksesta.

Yksi uusi vakuutettavien joukko ovat eläkkeelle jäävät, jotka ottavat vakuutuksen korvaamaan poistuvaa työterveyshuoltoa.

Yritykset puolestaan ovat kiinnostuneita erityisesti sairauslomien lyhentämisestä yksityisen ja nopean hoidon takaavan vakuutuksen avulla.

– Työnantajat haluavat varmistaa työntekijöiden hoitoon pääsyn ja sitä kautta mahdollisemman nopean paluun takaisin töihin, arvioi tuotepäällikkö Tiina Valtanen If-vakuutusyhtiöstä.

