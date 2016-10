Piispainkokouksen pääsihteeri: "Kirkon pitäisi pohtia, haluaako se vihkiä edes heteroita"

Evankelisluterilaisen kirkon pitäisi pohtia, haluaako se vihkiä edes heteropareja, sanoo piispainkokouksen pääsihteerinä toimiva dosentti Jyri Komulainen.

Piispainkokous laati loppukesästä selonteon, jonka mukaan homoparit eivät saa kirkollista vihkimistä tai siunausta. Kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous käsittelee selontekoa marraskuun alussa.

– Kiihtyneen keskustelun keskellä on syytä pohtia, kuinka paljon vihkiminen tai parisuhteen siunaus kuuluvat kirkon ydintehtävään. Meillä on paljon historiallista painolastia: kirkko on tehnyt yhteiskunnassa monia asioita, joiden teologiset perusteet ovat aika ohuet, Komulainen sanoo.

– Vihkiminen on ollut kirkolle toki luontevaa, koska kyseessä on elämänkaaren rituaali. Mutta kun ottaa huomioon, miten vaikeaksi tilanne on muodostumassa, kannattaa arvioida kaikki vaihtoehdot teologian ytimeen asti.

Luterilaisen papin oikeus vihkiä tulee avioliittolaista. Komulainen huomauttaa, että jos kirkko haluaisi luopua vihkimisoikeudestaan, se vaatisi lainmuutosta eduskunnalta.

– Siitä seuraisi aikamoinen tilanne kymmenille muille vihkiville uskonnollisille yhdyskunnille. Voisi nousta keskustelu siitä, miksi meillä on kirkollinen vihkiminen, jos suurin toimija ei halua käyttää sitä. Luterilaisella kirkolla ei ole mitään yksinkertaista ratkaisua, joka ei johtaisi suuriin seurannaisvaikutuksiin.