Lääkärit ilman rajoja laajentamassa Suomeen

Kansainvälinen avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja (MSF) suunnittelee toimintansa laajentamista Suomeen. Paikallinen toimisto toimisi rekrytointikanavana ja mahdollistaisi varainhankinnan Suomessa, kertoo projektipäällikkö Linda Karvinen.

Hanke on valmisteluvaiheessa, eikä tarkkaa aikataulua tai paikkakuntaa ole vielä päätetty. MSF:llä on jo toimistot muissa Pohjoismaissa.

Karvisen mukaan toimintaa on laajennettava, koska humanitaarista apua tarvitaan jatkuvasti enemmän. MSF:n operatiiviset vuosikustannukset ovat 2010-luvulla noin kaksinkertaistuneet. Viime vuonna ne ylittivät miljardi euroa. MSF:llä on avustuskohteita lähes 70 maassa ja toimisto tai johtokeskus noin 30 maassa. Järjestö on perustettu 1971.