Adoption ongelmista vaietaan - moni lapsi ajautuu vaikeuksiin

Kansainvälinen adoptio on tutkimusten mukaan keskimäärin erinomaista lastensuojelua. Adoptoitujen lasten aineelliset ja sosiaaliset olot kohenevat, perhetilanne vakiintuu ja psyykkiset häiriöt vähenevät.

Adoptioperheissä on kuitenkin myös ongelmia, joista ei julkisuudessa juuri puhuta. Adoptiolapsilla on muita yleisemmin käytöshäiriöitä, psyykkisiä ongelmia, oppimisvaikeuksia sekä kehitysviiveitä, jotka vaikeuttavat uuteen ympäristöön sopeutumista. Lisäksi Suomeen adoptoidut joutuvat kohtaamaan perhemuotoonsa ja taustaansa liittyvää kyseenalaistamista, jotkut myös rasismia.

Pelastakaa Lapset ry:n adoptiotoiminnassa 18 vuotta mukana ollut lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen sanoo, että neljä viidestä adoptiolapsesta sopeutuu hyvin tai tyydyttävästi. Lopuilla on vaikeuksia.

– Tämä on kuitenkin vain valistunut arvaus. Sekin vaikuttaa, kuinka vaikeudet määritellään, Sinkkonen pohtii.

Ongelmiin vaikuttaa se, minkä ikäisenä lapsi on adoptoitu ja millaisissa olosuhteissa hän on varttunut. Erityisesti pitkä, turvaton ja vähävirikkeinen laitoselämä on iso riski erilaisille psyykkisille häiriöille.

Joillekin perheille ongelmat ovat liikaa. Suomessa ei rekisteröidä huostaanotettujen lasten taustoja, joten kukaan ei tiedä, kuinka usein ulkomailta adoptoidut päätyvät sijaishuoltoon. Ruotsalaistutkimuksen mukaan adoptiolasten todennäköisyys huostaanotolle on biologisiin lapsiin verrattuna 3–5-kertainen, Suomessa tarinat jäävät yleensä nimettömiin blogeihin ja haastatteluihin.

Lue adoption jälkeen vaikeuksiin joutuneen Lassen tarina Sunnuntaisuomalaisesta.