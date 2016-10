HS-gallup: SDP ohittanut keskustan kannatuksen niukasti

SDP on noussut niukasti maan suosituimmaksi puolueeksi ohi keskustan, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kannatusmittauksesta. Gallupin mukaan SDP:n kannatus on kasvanut 21,3 prosenttiin, kun keskustan suosio on pysynyt ennallaan 20,9 prosentissa. Kolmantena on kokoomus 17,7 prosentilla.

SDP kasvatti suosiotaan syyskuuhun verrattuna 1,1 prosenttiyksikköä. Helsingin Sanomat kertoo, että kannattajia on kadonnut erityisesti oppositiosta vasemmistoliitolta ja vihreiltä. Vasemmistoliiton kannatus on mittauksen mukaan 7,9 prosenttia ja vihreiden 11,8. Hallituspuolue perussuomalaisten kannatus on 9,7 prosentissa. TNS Gallupin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 2 300 ihmistä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden osalta. -- Korjattu aiempaa uutista klo 19.04: Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä, ei kaksi prosenttia. Muutettu myös ensimmäisen lauseen muotoilu suurimmasta puolueesta suosituimmaksi puolueeksi.