Perussuomalaiset Nuoret julkaisivat normienpurkuohjelman: Sukupuolikiintiöt ja Ahvenanmaan demilitarisointi poistettava

Perussuomalaiset Nuoret julkaisivat maanantaina normienpurkuohjelmansa.

Ohjelmaan on koottu 90 uudistettavaa normia. Ohjelmassa esitetään muun muassa Alkon ja VR:n henkilöliikenteen monopolien purkamista, ajokorttien voimassaoloaikojen pidentämistä kuuteenkymmeneen ikävuoteen asti, Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista, sukupuolikiintiöiden poistamista, yhdenvertaisuusvaltuutetun viran lakkauttamista, kesäajasta luopumista, yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden vapauttamista päivittäistavarakauppoihin ja sähköisen äänestämisen käyttöönottoa.

- Kun puhutaan normeista, ei ole kyse vain rajoituksista. Normeja ovat myös erilaiset oikeudet, joita meillä on avokätisesti annettu. Me haluamme määrittää myös nämä normit uudelleen. Emme voi esimerkiksi ymmärtää, miksi toisen maan kansalaisilla pitäisi olla samoja oikeuksia, kuten oikeus samaan sosiaaliturvaan. Se on harmi - ei järkevä normi, sanoo puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.