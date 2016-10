Palomiehinä esiintyneet rosvot huijanneet vanhuksia - Pelastuslaitos: Näin tunnistaa aidon pelastajan

Pelastuslaitoksen tietoon on tullut tapaus Vantaalla, jossa iäkästä henkilöä on huijattu luovuttamaan arvo-omaisuutensa huijareille sillä verukkeella, että asunnossa on kaasuvuoto. Elokuussa vastaavanlaisia huijaustapauksia tapahtui Porvoossa, Sipoossa ja Hyvinkäällä.

Tapauksissa vanhukselle on tullut puhelu, jossa soittaja kertoo olevansa pelastuslaitokselta. Soittaja on kertonut, että asunnossa epäillään olevan kaasuvuoto ja asunnolle tulee kaksi pelastuslaitoksen henkilöä tarkistamaan, onko asunnossa kaasulukemat koholla.

Henkilöt ovat saapuneet sovitusti vanhuksen luokse ja ovat pukeutuneet siten, että vanhukset ovat olettaneet kyseessä olevan pelastusviranomaisen. Asunnolle saapuneilla henkilöillä on ollut mittauslaitetta muistuttava laite mukanaan ja vanhukselle on kerrottu asunnossa olevan kaasulukemat koholla.

Vanhukselle on kerrottu, että hänet aiotaan evakuoida ja on pyydetty vanhusta keräämään arvo-omaisuutensa (korut, rahat, pankkikortit, pankkitunnukset ym.) mukaan. Vanhuksen vielä pakatessa tavaroitaan huijarit ovat pyytäneet vanhusta odottamaan asunnossaan, kunnes hänet haetaan. Huijarit ovat poistuneet asunnolta arvo-omaisuus mukanaan ja jättäneet vanhuksen odottamaan evakuointia.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos opastaa tuoreessa Facebook-päivityksessään, miten oikean pelastajan erottaa huijarista.

- Pelastuslaitoksen henkilöstö käyttää virkatehtävissä aina virkapukua ja kantaa mukanaan pelastusviranomaisen henkilökorttia. Jos et ole varma onko kyseessä aito palomies, kannattaa pyytää esittämään henkilökortti, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ohjeistaa.

Huijarista on pelastusviranomaisten mukaan syytä ilmoittaa heti hätänumeroon.

Kuva pelastusviranomaisen henkilökortista on nähtävissä alla.