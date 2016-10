MTV: Insesti-isän tytär vaatii oikeudenkäyntiä julkiseksi

Oulun käräjäoikeus käsittelee keskiviikkona insestitapausta, jossa vuonna 1965 syntyneen isän epäillään hyväksikäyttäneen omaa tytärtään vuosian ajan.

Isä vaatii käräjäoikeuskäsittelyä salaiseksi, mutta tämän tytär julkiseksi, kertoo MTV.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Dan Fränden mukaan on erittäin poikkeuksellista, että mahdollinen seksuaalirikoksen uhri vaatii oikeuskäsittelyä julkiseksi.

- Tällaisia tulee vastaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa.

Kaleva on kertonut tyttären tulleen isälleen raskaaksi useita kertoja vuosina 1999-2008. Lisäksi on hän on myös synnyttänyt isälleen lapsen.