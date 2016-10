Yritys kehitti oman kuntobonusjärjestelmän - toimitusjohtajan voittamisesta leuanvedossa 170 euroa

Henkilönostimia, nostureita ja trukkeja vuokraava ja myyvä yritys Pekkaniska on keksinyt omat kannustinbonuksensa henkilökunnan terveydestä ja liikunnasta huolehtimiseen.

Oikeastaan yritys on luonut kokonaisen kuntobonus-järjestelmän, joka löytyy yrityksen nettisivuilta.

Työntekijälle tarjotaan muun muassa 170 euroa jos on tupakoimatta tai käyttämättä alkoholia vuoden ajan. Saman summan tienaa, jos osallistuu viralliseen urheilukilpailuun. Yritys on määritellyt tarkasti myös lajit ja matkat, jotta tämän bonuksen saavuttaa. Esimerkiksi hiihtokilpailusuorituksen pituus on 60 kilometriä.

Lenkkeilystä tienaa euron kilometriltä ja työmatkapyöräilyltä 25 senttiä kilometriltä, mikäli matka ylittää viisi kilometriä.

Hauska yksityiskohta listalla on toimitusjohtajan voittaminen leuanvedossa. Moisesta suorituksesta napsahtaa myös 170 euroa.

Tupakanpolton lopettanut työntekijä palkitaan tuhannella eurolla.

Pekkaniska vuokraa ja myy Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Yrityksellä on toimipiste myös Joensuussa.