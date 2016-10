Tutkimus: Täysjyvävilja alentaa verenpainetta parissa kuukaudessa

Tutkimuksessa 33 ylipainoista tai lihavaa aikuista vaihtoi kaikki ravintonsa viljat täysjyväviljaksi kahdeksi kuukaudeksi. Vertailujaksona he söivät kaksi kuukautta vain teollisia, niin sanottuja jalostettuja viljoja. Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöiden diastolinen verenpaine oli huomattavasti alemmalla tasolla silloin, kun he söivät vain täysjyväviljoja. Käytännössä vaikutus merkitsi esimerkiksi noin kolmanneksen pienempää riskiä menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin.

Diastolinen verenpaine eli alapaine ilmoittaa paineen sydämen lepovaiheen aikana. Systolinen eli yläpaine ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana. Duodecimin Terveyskirjaston mukaan verenpainetaso on tyydyttävä välillä 130-139/85-89 ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän. Isompi luku on systolinen ja alempi luku diastolinen paine.

Uutispalvelu Duodecimin mukaan aiemmissa tutkimuksissa täysjyväviljan suosiminen on yhdistetty muun muassa pienempään sydän- ja verisuonitautien ja aivoverenkiertohäiriöiden riskiin.

Yhdysvaltalaisten tutkimus julkaistiin Journal of Nutrition -lehdessä.