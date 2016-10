Tutkijat: Hakkuita voidaan lisätä kestävästi

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat tehneet maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vetämälle Pyöreän pöydän metsäkeskustelulle tarkastelun metsien käytön kestävyydestä. Tarkastelu keskittyy erityisesti luonnon monimuotoisuuteen, jonka turvaaminen on myös Tiilikaisen vetämien keskusteluiden tavoite.

Tarkastelu koostuu nykytilan kuvauksesta, tulevan kehityksen arvioinnista sekä toimenpide-esityksistä. Tarkastelun ovat tehneet johtaja Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta ja johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta.

Kaikkiaan Suomessa on talousmetsiä noin 20 miljoonaa hehtaaria.

Tulevaa kehitystä tarkastellaan kolmen vaihtoehdon mukaan. Yksi on nykyisen hakkuutason ylläpito, toinen on suunnitteilla olevan metsäpolitiikan mukainen, korkeampi hakkuutaso ja kolmas puuntuotannon kannalta suurin kestävä hakkuutaso.

Tutkijoiden mukaan Suomen metsien puuston kokonaismäärä lisääntyy kaikissa vaihtoehdoissa. Metsäpolitiikan mukaisessa vaihtoehdossa puuston määrä kasvaisi nykyisestä vajaasta 2 100 miljoonasta kuutiosta hiukan yli 2 500 miljoonaan jo vuonna 2055.

Toisaalta hakkuupinta-alat eivät kasvaisi läheskään yhtä paljon, mikä kertoo metsien puustoisuuden lisääntymisestä. Vuotuinen kasvatushakkuuala kasvaisi 465 000 hehtaarista vain kahdella tuhannella ja päätehakkuuala 155 000 hehtaarista 18 000 hehtaarilla.

Myös järeän puun määrä kasvaisi, vaikka suunta aluksi olisikin kaikissa vaihtoehdoissa laskeva. Rinnankorkeudelta yli 30-senttisen havupuun määrä kasvaisi metsäpolitiikan vaihtoehdossa liki kaksinkertaiseksi ja lehtipuun osalta Etelä-Suomessa yli 2,5-kertaiseksi ja Pohjois-Suomessa peräti yli kolminkertaiseksi.

Myös metsien ikärakenne antaa tutkijoiden mukaan tilaa lisähakkuille.

Monille uhanalaisille metsäympäristöille ja -lajeille kriittisen lahopuun määrää on mahdollista kasvattaa edelleen, vaikka se on kasvanut aiemminkin. Esimerkiksi vähintään polttopuuksi käyttökelpoisen, kuolleen puun määrä metsissä oli alimmillaan 1970-luvulla. Vielä 1960-luvulla kaatuneet puut haettiin metsästä esimerkiksi polttopuuksi. Sittemmin kaatunut puu on saanut suureksi osaksi jäädä metsiin.

Metsiin jäävän kuolleen, käyttökelpoisen puun määrä onkin Etelä-Suomessa nelinkertaistunut sitten 1960-luvun ja Pohjois-Suomessakin määrä on kasvanut neljänneksellä. Lahopuuta ovat lisänneet myös metsäsertifioinnin myötä metsiin päätehakkuun yhteydessä jätetyt säästöpuut. Niitä alettiin jättää 1990-luvun lopulla.

Lahopuun määrän kasvattaminen on tutkijoiden vahva suositus. Sitä pitäisi lisätä säästöpuita jättämällä ja pitämällä huolta siitä, että arvokkaat luontokohteet säästetään.

Lähde: Suomen metsäyhdistys

