Huhumylly nostaa valhemedian väitteet päivän valoon

Verkossa on aloittanut uusi palvelu, Huhumylly, kertoo Uusi Suomi.

- Palvelun tarkoituksena on listata pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevia perättömiä valeuutisia, jotka joku luotettava lähde on kumonnut. Kumotut huhut on sijoitettu kartalle. Tiedoissa kerrotaan huhun levittäjä ja kumoaja. Huhumylly kartoittaa uutisina esitettyjä rasistisia huhuja pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, sivustolla kerrotaan.

Luotettaviksi lähteiksi lasketaan ammattimaiset uutisvälineet ja poliisin tiedotteet.

Huhumylly-sivuilla kerrotaan, että ”tarkoituksena ei ole oikoa kaikkia valemedioiden juttuja”, vaan koota ne, jotka Journalistin ohjeisiin sitoutunut media tai viranomainen on katsonut aiheelliseksi kumota. Toisin sanoen palvelu kertoo vain perättömiksi osoittautuneet huhut. Sivustolle voi myös ilmoittaa huhuja nettilomakkeen kautta.

Palvelun taustalla ovat äärioikeistoa tutkiva journalismikollektiivi Kaivuri sekä netin disinformaatiosta tiedottava Sylttytehdas-kollektiivi. Näistä mukana tekemässä palvelua ovat olleet muun muassa yksi Äärioikeisto Suomessa-kirjan kirjoittajista, Mikael Brunila, sekä Valheenpaljastaja-juttusarjaa kirjoittava Johanna Vehkoo.

Lähde: Uusi Suomi

