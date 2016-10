Kaleva: Rikolliset iskeneet kyntensä osamaksukauppaan

Poliisin tietoon on viime vuosien aikana tullut jatkuvasti tapauksia, joissa petoksen kohteena on osamaksukauppa, kertoo Kaleva. Tyypillisessä tapauksessa petoksen tekijä on maksanut käsirahan arvokkaasta tuotteesta, joka on myyty edelleen katukaupassa. Lopulta osamaksut on jätetty maksamatta.

Poliisin mukaan petoksia tehdään muun muassa kalliilla kännyköillä, tietokoneilla ja jopa autoilla. Monessa tapauksessa tuotteet on viety ulkomaille kaupattavaksi. Osamaksupetoksilla hankitaan myös erilaisia luottokortteja, pikavippejä ja kulutusluottoja. Petosten selvittämistä vaikeuttaa se, että niiden jäljille päästään yleensä jälkijunassa. Tapauksia on tutkittu niiden laajuudesta ja hankittujen tuotteiden hinnasta riippuen joko Keskusrikospoliisissa tai paikallispoliisilaitoksilla eri puolilla maata petoksina tai törkeinä petoksina. KRP:n Oulun yksikön rikosylikomisarion Ari Soronen sanoo lehdelle, että KRP:llä viime aikoina tutkinnassa olleissa tapauksissa epäillyt tekijät ovat usein olleet ulkomaalaistaustaisia. Tapauksille on ollut tyypillistä, että tekijät ovat käyttäneet toisia ulkomaalaisia niin sanottuina bulvaaneina. Osamaksut tehdään bulvaanien nimiin. Sorosen mukaan osamaksupetokset ovat lisääntyneet jopa ilmiöksi asti.