Eläinsuojeluyhdistys ei hyväksy pakottavien ja rangaistukseen perustuvien pantojen ja kaulainten käyttöä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ei hyväksy pakottavien ja rangaistukseen perustuvien pantojen ja kaulainten käyttöä koiran koulutuksessa.

Kyseenalaisia kaulaimia ovat yhdistyksen mukaan esimerkiksi sähköimpulssi-, nipistys- ja kuristuspannat. Kun koira käyttäytyy ei-toivotulla tavalla ja esimerkiksi haukkuu tai vetää hihnassa, kaulain aiheuttaa sille fyysisesti epämiellyttävän ja jopa kivuliaan tuntemuksen.

– Koiran kouluttaminen ei saa perustua pakottamiseen ja kipuun. Esimerkiksi hyvin yleisessä käytössä olevan kuristusremmin kiristymistä on lähes mahdotonta hallita, ja se saattaa aiheuttaa koiralle muun muassa tukehtumisen tunnetta ja vahingoittaa henki- ja ruokatorvea sekä pehmytkudoksia, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Piikkipantojen käyttäminen on Suomen eläinsuojelulaissa kielletty, mutta laissa ei ole määritelty sitä, mikä on piikkipanta. Näin ollen koiralla on sallittua käyttää niin sanottuja koulutuskaulaimia, joiden metallikaaret on pyöristetty.

Suomen laki ei kiellä myöskään sähköpannan käyttöä koiralla. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa koiralle tarpeetonta kärsimystä.

HESY kehottaa välttämään rankaisuun pohjautuvia ja koiraa vahingoittavia varusteita eläimen koulutuksessa. Koiran perusvarusteisiin kuuluvia pantoja on tarjolla runsaasti eläinystävällisinä versioina. Sileä panta, martingalepanta ja vedonestopanta tai vaihtoehtoisesti normaalit valjaat tai reaktiovaljaat ovat turvallisia, kun ne valitaan koiran yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kun oikein valittu kaulapanta yhdistetään positiiviseen vahvistamiseen pohjautuvaan tottelevaisuuskoulutukseen, koira saadaan opetettua tavoille turvautumatta kipua aiheuttaviin varusteisiin ja menetelmiin.

– Väline kuin väline voi väärissä käsissä aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua. Meidän olisi kuitenkin luovuttava kokonaan varusteista, joiden toimintaperiaatteet on kehitelty tukahduttamaan koiran ei-toivottua käytöstä pakottamalla. Ne eivät opeta koiralle oikeaa käytöstä, minkä seurauksena koira ei välttämättä ymmärrä, mitä siltä vaaditaan. Tämä voi aiheuttaa lisää käytösongelmia ja aggressiivisuutta, sanoo Luukkainen.