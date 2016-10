Maahanmuuttovirasto: Vain kaksi prosenttia turvapaikkapäätöksistä kumottu viraston virheen takia

Hallinto-oikeus kumoaa turvapaikkapäätöksiä valtaosin muista kuin Maahanmuuttoviraston toimintaan liittyvistä syistä. Maahanmuuttoviraston mukaan alkuvuonna vain kaksi prosenttia kumotuista päätöksistä liittyy viraston virheeseen.

Maahanmuuttoviraston mielestä uutisointi antaa väärän kuvan viraston päätösten laadusta. STT kirjoitti maanantaina, että hallinto-oikeus on kumonnut tänä vuonna lähes neljänneksen nopeutetun menettelyn turvapaikkapäätöksistä. Uutisen mukaan hallinto-oikeus ratkaisi 20. lokakuuta mennessä 1 558 nopeutetun menettelyn juttua ja muutti ratkaisua 22 prosentissa päätöksistä. Nopeutettu menettely koskee juttuja, jotka on määritelty ilmeisen perusteettomiksi tai jotka Maahanmuuttovirasto on jättänyt kokonaan tutkimatta.

Maahanmuuttovirasto puhuu eri luvuista: sen mukaan hallinto-oikeus käsitteli tammi-syyskuussa noin 2 300 valitusta turvapaikkapäätöksistä ja niistä 68 prosenttia hylättiin (viraston päätös piti), 21 prosenttia palautettiin Maahanmuuttoviraston käsiteltäviksi ja loput 11 prosenttia raukesi, oli virheellisiä rekisteröintejä tai jätettiin tutkimatta.

Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikkapäätöksiä on kumottu etenkin kahdesta syystä: kyse on Unkarin Dublin-tapauksista tai hakijan muuttuneesta tilanteesta valitusvaiheen aikana.

Unkarin Dublin-tapaukset viittaavat siihen, että korkein hallinto-oikeus kielsi huhtikuussa turvapaikanhakijoiden palauttamisen Unkariin maan turvapaikkaprosessin puutteiden ja vastaanotto-olosuhteiden vuoksi. Maahanmuuttovirasto oli jo ehtinyt päättää monista palautuksista Unkariin, koska hakijat olivat rekisteröityneet siellä matkallaan Suomeen syksyllä 2015 ja Dublin-asetuksen mukaan Unkari olisi siten ollut vastuussa hakemuksen käsittelystä.

- On normaalia, että uusi linjaus tai muuttunut tilanne palauttaa hakemuksen käsiteltäväksi. Maahanmuuttoviraston kannalta kriittisintä on seurata laintulkinta- ja menettelyvirheiden vuoksi palautuneita turvapaikkapäätöksiä, virasto sanoo tiedotteessaan.