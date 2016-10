Tytär kohtaa isänsä vuosien jälkeen käräjillä

Lapsena isänsä epäillysti hyväksikäyttämä nainen saa keskiviikkona puhua suunsa puhtaaksi. Oulun käräjäoikeudessa puidaan insestijuttua poikkeuksellisesti avoimin ovin naisen omasta toiveesta.

Lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty isä on kiistänyt syyllisyytensä.

Nyt 26-vuotias perheenäiti kertoo rakentaneensa lapsena ympärilleen suojamuurin, koska hänen hätäänsä ei kuultu.

- Torjuttujen muistojen palauttaminen mieleen on rankkaa, mutta kun saan kerrottua asian, siitä tulee hyvä tunne, nainen kertoo.

Nainen muutti nelivuotiaana Norsunluurannikolta Suomeen isänsä kanssa. Hän kertoo lukeneensa päiväkodin lastensuojeluviranomaisille tekemistä ilmoituksista, miten hän yritti juosta auton alle jo vuonna 1996. Hän oli myös huutanut tappavansa itsensä.

- Minussa oli mustelmia, ja lastensuojeluviranomaiset sanoivat isälleni, että lapseen kohdistuva väkivalta on Suomessa laitonta.

Päiväkoti oli naisen kertoman mukaan lähes viikoittain yhteydessä lastensuojeluun vuosina 1996-1997. Kukaan ei puuttunut, eikä lapsi osannut kertoa. Naisen kertoman mukaan tämän jälkeen alkoi seksuaalinen hyväksikäyttö.

- Olin niin nuori. Lapsena ajattelee myös, että isäni ruokkii minut, auttaa ja kasvattaa minua. Tämä oli jotain mitä en itsekään ymmärrä, mutta jos isä haluaa, ajattelin, että se on mukamas normaalia.

Toistaiseksi naisen tarinalle ei ole vahvistusta muista lähteistä, eikä STT ole kuullut syytettynä olevaa isää.

Ainakin kaksi aborttia

Nainen muistelee, että hyväksikäyttö olisi alkanut hänen ollessaan 9-vuotias. Ensimmäinen raskaudenkeskeytys tehtiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa hänen ollessaan 11-vuotias. Naisen mukaan hän sai olla yksin hoitohenkilökunnan kanssa vain ultraäänitutkimuksen aikana.

- Olin shokissa, en edes tiennyt miten lapsia tehdään. Minun sisälläni oli jotain elävää, mikä pitäisi tappaa. Näin lapsen liikkuvan sisälläni. En osannut kertoa hyväksikäytöstä, koska itku ja suru oli suunnaton, nainen sanoo.

Naisen mukaan isä painosti hänet kertomaan tarinan 15-vuotiaasta pojasta. Hän keksi pojalle nimen ja uskoi, että asia selviää, koska kyseessä oli valhe.

- Sellaista ilmoitusta tai paperia ei ole, että raskaudenkeskeytyksestä olisi tehty ilmoitusta lastensuojeluun.

Naisen muistikuvat eivät ole kaikilta osin tarkkoja. Kaikkiaan abortteja tehtiin ainakin kaksi, mutta niitä saattoi hänen mukaansa olla kolmekin.

- Viimeisimmässä abortissa odotin kaksosia. Menin paniikkiin, pyysin lääkäriltä saada laittaa housut jalkaan ja menin kysymään isältä, että miksi sinä teet minulle näin. Että joudun tappamaan kaksoset. Isä vastasi, että olet liian nuori saamaan lapsia, nainen kertoo.

Lastensuojeluun ei ilmoitettu?

Nainen on yrittänyt saada käsiinsä lastensuojelun papereita itsestään. Merkintöjä on paljon vuosilta 1996-1997, mutta sen jälkeen niitä ei hänen mukaansa löydy. Syy on vielä epäselvä.

Nainen oli saanut 17-vuotiaana pojan, joka ei ollut terve. Vyyhti tuli lopulta ilmi vuonna 2010, kun naiselle sanottiin, että lapsella on kaksi vuotta elinaikaa.

- Se oli romahtamispisteeni. Kysyin, auttaako tieto, että meillä on sama isä poikani kanssa.

- Lastensuojelu painosti minua tekemään rikosilmoituksen, mutta pelkäsin, että isäni suuttuu. Hän oli jo lähtenyt maasta ilmeisesti kiinnijäämisen pelossa.

Nainen veti rikosilmoituksen pois vuoden kuluttua, mutta teki uuden vuonna 2013 aviomiehensä tuella. Nyt lähes kuuden vuoden tapaamattomuuden jälkeen nainen istuu isänsä kanssa samassa salissa.

Nainen kuitenkin istuu oikeudessa sermin takana.

- En halua katsoa isääni silmiin. Hän on kuitenkin isäni, ja hänellä voi olla kikkoja, joilla hän voisi vaikuttaa minuun, Nainen sanoo.