Suomi hakee tukevampaa siivua Iranin kasvavista markkinoista

Suuri 80 miljoonan asukkaan alueellinen mahtivaltio, nuori koulutettu väestö ja paljon patoutunutta kysyntää. Kansainvälisistä pakotteista vapautuva Iran on niin lupaava markkina, että kauppaa sinne kannattaa edistää korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Suomalaisten ja iranilaisten yritysten seminaari sai Teheranissa tiistaina paljon lisähuomiota siitä, että pääpuhujana oli presidentti Sauli Niinistö. Hän muistutti Iranin olleen jo historiallisesti tärkeiden kauppareittien varrella.

- Voi hyvin sanoa, että Iran oli globaalin kaupan keskus jo kauan ennen kuin kukaan puhui globalisaatiosta. Tänään olemme todistamassa uuden Silkkitien syntymistä, Niinistö sanoi.

Suomalalaiset tarjoavat uudelle kauppapaikalle osaamistaan muun muassa vesihuollossa ja ympäristöteknologiassa. Iranin valtavista tarpeista ympäristönsuojelussa on helppoa vakuuttua pikaisella vierailulla harmaan savusumun keskelle Teheranin painajaisruuhkiin.

Niinistö muistutti Iranin olleen 30 vuotta sitten yhdessä Japanin kanssa Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita Aasiassa.

- Tuon yhteistyön tason saavuttamiseen on selvästi olemassa potentiaalia, hän arvioi.

Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan Suomen Iranin-kaupan nykyinen kasvu ”on vielä pientä” kohdemaan koko huomioiden.

- Suomen vienti tänne on mahdollista moninkertaistaa satoihin miljooniin euroihin, Mykkänen arvioi.

Asiantuntevia asiakkaita

Pahimpana kantona kaskessa niin suomalaisille kuin muillekin yrityksille ovat olleet puutteet pankkitoiminnassa ja maksuliikenteessä. Mykkäsen mukaan vierailulla allekirjoitettava vientitakuita koskeva yhteisymmärryspöytäkirja on askel oikeaan suuntaan.

Vaikeuksista huolimatta jotkin suomalaisyritykset ovat onnistuneet varmistamaan jalansijansa Iranissa jo ennen nykyisen suojasään alkamista. Näihin kuuluu terveysteknologiaan erikoistunut Planmeca, jonka myyntijohtajan Jouko Nykäsen mukaan iranilaiset arvostavat luotettavaa pitkäaikaista kumppania.

Nykäsen mukaan Iranissa on erittäin asiantunteva asiakaskunta, esimerkiksi hyvin koulutetut hammaslääkärit ovat jyvällä myös aivan viimeisimmistä uutuuksista.

- Nyt he odottavat aika paljon, että pääsisivät ostamaan uutta teknologiaa, Nykänen kertoo.

Riskitkin muistettava

Iran on saanut takavuosien hyperinflaation painettua kymmenen prosentin tietämille ja talouden kasvuun. Työttömyys on kuitenkin paljon virallisia lukuja suurempi ongelma. Lisäksi maassa on ristivetoa poliittisesta linjasta maltillisemman ja vanhoillisen leirin välillä.

Ministeri Mykkäsen mukaan Iraniin investoitaessa pitää miettiä myös mahdollisuutta, että ydinsopimuksen suhteen tulee takapakkia ja suhteet länteen viilenevät uudelleen.

Suuren iranilaisen öljy- ja kaasuyhtiön kansainvälisiä suhteita hoitava Shirin Golkar kertoo odottaneensa paljon nopeampaa kehitystä pakotteiden keskeyttämisen jälkeen.

- Mutta olen ehdottomasti optimisti sen suhteen, että tilanne kehittyy myönteisesti, hän sanoo iloisesti.

Suomalaisten yritysten kanssa Golkarin yrityksellä ei ole vielä liiketoimintaa. Tapaamiset tiistain bisnesseminaarissa olivat kuitenkin olleet niin hyvä, että tilanteeseen voi olla pian tulossa muutos, Golkar sanoo.