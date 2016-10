Joka neljäs asuntomurto tehdään öisin - Näin varas tekee murron

Suurin todennäköisyys joutua asuntomurron kohteeksi on perjantaisin kello 12-15, paljastaa Poliisiammattikorkeakoulun tuore tilasto.

Vaikka asuntomurroista suurin osa tehdään päivisin, joka neljännessä tapauksessa varas on iskenyt yöllä, jopa asukkaiden ollessa kotona.

Tänä vuonna tehdyistä yli 1 800 asuntomurrosta lähes puolet on tehty päiväsaikaan asukkaiden ollessa usein töissä tai koulussa, kertoo Poliisin asuntomurtotilasto.

Asuntomurtoja tehtaillaan erityisesti puolenpäivän ja kello kolmen välisenä aikana. Varkaat iskevät kuitenkin myös öisin: noin 25 prosenttia asuntomurroista tehdään yön hämärässä iltayhdeksän ja aamukuuden välillä.

– Murtovarkaat pyrkivät tekemään murrot silloin, kun ketään ei ole kotona, mutta on myös tapauksia, joissa väki on ollut nukkumassa huoneissaan, kertoo poliisitarkastaja Tommi Reen Poliisihallituksesta.

Ulkomaalaisryhmät iskevät asuntoihin usein röyhkeämmin. Asukkaat saattavat olla esimerkiksi takapihalla viettämässä aikaa, ja murtovarkaat menevät samaan aikaan etuovesta sisään.

Yleisin kulkureitti pientaloon on kuitenkin katseilta suojassa oleva takaovi, joka on etuovea heikommin suojattu.

– Talon takana on usein ikkunallinen ovi, ja murtovaras yrittää sisään rikkomalla oven ikkunan, sanoo kodinturvapalveluja tarjoavan Verisuren hälytyskeskuksen osastopäällikkö Jarkko Tilli.

Murrot jakaantuvat melko tasasaisesti eri viikonpäiville - lukuunottamatta yhtä päivää. Perjantaisin tehdään noin 20 prosenttia kaikista asuntomurroista. Murtovarkaat tarkkailevat pientalokohteita usein päiviä etukäteen tarkistaakseen, milloin asukkaat ovat poissa kotoa tai ovatko he lomalla.

– Varkaat asettavat esimerkiksi pienen esineen oven ja karmin väliin ja käyvät myöhemmin tarkastamassa, onko se pudonnut, Reen kuvailee yhtä murtovarkaiden taktiikkaa.

Kerrostaloasuntoihin saatetaan puolestaan yrittää murtautua kokeilemalla. Soitetaan ovikelloa ja jos kukaan ei avaa, tiirikoidaan ovi auki.

Olivat asukkaat kotona tai ei, murtovarkailla on tavoitteena kerätä vähin äänin arvokas ja helposti kannettava tavara mukaansa, kuten korut ja elektroniikka. He haluavat harvoin tehdä asukkaille pahaa ja yllätettyinä yrittävät usein paeta.

– Tämä on yksi syy, miksi meillä on hälytysjärjestelmässämme puhekeskus, jolla saa puheyhteyden kohteeseen. Varkaan on vaikea jatkaa puuhiaan, kun hänelle kertoo hänen olevan nähtävänä ja kuultavana, Verisuren Tilli sanoo.