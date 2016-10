Renkaan kulutuspinta ei kerro kaikkea - moni ajaa koppurakumeilla

Näennäisesti hyväkuntoisen talvirenkaassa voi turvallisuusriski piillä renkaan iässä. Kumiseos nimittäin kovettuu vanhetessaan.

– Jo 3–4 vuotta käytössä olleet renkaat ovat kovettuneet niin paljon, että pito on olennaisesti huonontunut, Mielestäni 4–5 vuotta käytössä ollut rengas on niin sanotusti valmis. Hyvä renkaidenvaihtosykli on kolme vuotta, toteaa Joensuun Vianorin toimipaikkapäällikkö Ilpo Hyttinen.

Renkaiden iän voi itsekin tarkastaa renkaan toisella sivulla olevasta kehystetystä Dot-koodista. Nelinumeroinen koodi kertoo milloin rengas on valmistettu: kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittaa valmistusviikkoa ja jälkimmäiset valmistusvuotta.

– Valmistusaika ei kuitenkaan ole sama kuin käyttöönottoaika. Kovettumista alkaa varsinaisesti tapahtua vasta kun rengas otetaan käyttöön, eli silloin kun rengas altistuu muun muassa tiesuolalle, uv-säteilylle ja lämpötilanmuutoksille, yrittäjä Sami Kallinen Joen Rengas-Experteistä kertoo.

Rengasalan ammattilaiset pitävät yli kymmenen vuotta vanhoja renkaita todella vanhoina, eikä niillä olisi suositeltavaa ajaa enää lainkaan. Käytännössä liikenteessä on kuitenkin paljon tätä vanhempiakin talvirenkaita. Renkailla ole minkäänlaista maksimikäyttöikää. Mutta pitäisikö olla?

– Olisihan se varsinkin talvirenkaissa turvallisuustekijä, jos kymmenen vuotta vanhemmat renkaat blokattaisiin katsastuksessa pois käytöstä, Hyttinen arvioi.

Lue lisää torstain Karjalaisesta.