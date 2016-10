Analyysi: Entinen puoluesihteeri menee nyt turvallisuusteemalla eteen ja ylös

Muistion nimi oli Suomen sotilaallinen maanpuolustus - Väestönsuojelu. Kansilehdellä luki isosti Suomen päättäjille.

Kyseessä on Jarmo Korhosen tuorein kirjallinen tuotos, jota hän jakoi viime viikolla Suomen tuleviin puolustus- ja turvallisuusratkaisuihin vaikuttaville henkilöille.

Muistio pyrkii osoittamaan, että väestönsuojien rakentamisvelvoitteen höllentäminen energiatehokkuuden tai rakentamisen tehokkuuden nimissä voisi heikentää kohtalokkaasti väestönsuojelumme tasoa.

Kokonaisuuden kannalta olennaisinta on sisältö, mutta on kirjoittajallakin väliä. Kun muistion on kirjoittanut vaalirahakohussa ryvettynyt keskustan entinen puoluesihteeri, monen mieleen hiipi epäilys.

Vaikka pelastusylijohtaja Esko Koskinen sanoi muistion faktojen pitävän, vastaanoton kannalta olisi luultavasti ollut parempi, ettei muistio olisi Korhosen nimissä. Korhosen kannalta oli kuitenkin parempi näin.

Tuotteliaatkaan viime vuodet eivät ole täysin häivyttäneet neljän puoluesihteerivuoden aikana muodostuneita mielikuvia kepukelmi-Korhosesta, mutta mies tekee nyt niin paljon kaikkea muutakin kuin väestönsuojelumuistioita, että ajan kuluessa puoluesihteeriys kutistuu sivuseikaksi.

Mieluummin epätäydellinen kentällä kuin täydellinen katsomossa. Näin Korhonen määritteli asennoitumisensa, kun pyrki kymmenen vuotta sitten keskustan puoluesihteeriksi. Areenat ovat vaihtuneet, mutta asenne vaikuttaa samalta.

Hän kirjoitti oma-aloitteisesti muistion, vaikka ei varmasti ole maan paras väestönsuojelun asiantuntija. Kentälle hyppäämiseen riitti, että Korhonen on perehtynyt jo opiskeluaikana sotahistoriaan ja lukenut vuosikymmenien ajan kaiken käsiinsä saaman ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Kun keskustatehtävien kahleista vapaa Korhonen aikoo nyt alkaa ilmaista näkemyksiään, lähivuosina on luvassa satoja sivuja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kipupisteistä.

Kirjat olivat Korhosen ensimmäinen irtiotto poliitikon roolista. Tammi mainostaa, että hän valaisee vuoden päästä ilmestyvässä Vallantavoittelijat-kirjassa johtavien poliitikkojen henkilökuvien kautta suomalaisen politiikan hämärimmät nurkkaukset ennennäkemättömästi.

Jos kolmen järkälemäisen kirjan aloittama ketju jatkuu, mukana on paljastuksia, joiden äärelle vain entinen sisäpiiriläinen pääsee. Toivottavasti heikko editointi ei enää tulevaisuudessa hämärrä kirjojen kiistattomia ansioita.

Korhonen onkin eräänlainen yhden hengen monialayritys.

Edellisten ja väitöskirjan teon lisäksi hän on kulkenut viime kuukausina ympäri Suomea Talent Vecitian vanhempana neuvonantajana, joka on erikoistunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Onhan Korhonen muun muassa entinen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja. Samalla hän on laukonut toimittajille sote-näkemyksiään: siinä jätetään hyvästit hyvinvointivaltiolle, menossa on historian suurin julkisen sektorin yksityistämishanke ja kuntauudistus tai sote-kiinteistöt ovat miljardiluokan riski.

Kun tie poliitikkona on noussut pystyyn, tavoitteellinen Korhonen tähtää kansankunnan kaapin päälle muuta kautta - kuten moni muukin suomalainen. Poliittisen historian tai ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijuus on toiminut Suomessa ennenkin.

- Olen pyrkinyt kasvattamaan itselleni kohtalaisen suuren ulko- ja turvallisuuspoliittisen osaamisen. Johonkinhan meidän pitää kykymme käyttää, Korhonen kiteytti yhden tekijän väestönsuojelumuistion kirjoittamisen taustalta.

Hänen tekemisiään kannattaakin tarkastella yhä vähemmän entisen puoluesihteeriyden valossa, että voi keskittyä yhä enemmän siihen, mikä ahkeran ihmisen tuotosten todellinen taso milloinkin on.