Ruokakirjailija: "Tein vuoden aikana pitsaa varmaan sata kertaa ja suurin osa meni ihan metsään"

Helsinkiläinen Saku Tuominen, 49, on ylpeä kolmesta ruokakirjastaan. Ja syystäkin.

Harvoin vastaan tulee niin huolella laadittuja ja syvälle jonkin maan ruokakulttuuriin paneutuneita teoksia.

– Minulla on ollut selkeä tavoite tehdä maailman parhaat kirjat. En ole löytänyt vieläkään esimerkiksi parempaa pastakirjaa kuin tekemäni, Tuominen toteaa.

Tuomisen kuivapastakirja Aglio & Olio on ensimmäinen hänen tekemistään kolmesta Italia-aiheisesta kirjastaan. Kaksi muuta ovat Basta! ja viime vuonna ilmestynyt Pizze.

Kirjat eroavat monesta muusta ruokakirjasta perinpohjaisuudellaan. Ruokakulttuuria taustoittavat ja paikallisia tekijöitä esittelevät osiot ovat pitkiä ja seikkaperäisiä.

Tuominen on laatinut kirjojaan varten 500–600 reseptiä ja kokannut itse kaikki kuvissa olevat ruuat lukuun ottamatta Pizze-kirjaa, jonka reseptit ja annokset ovat Luca Platanian käsialaa.

Pitsakirjaa ei alun perin pitänyt edes tulla. Siitä Tuominen oli ehdoton.

– Kun tein aiemmat kirjat, ilmoitin, että pitsakirjaa en sitten koskaan tee.

Syynä tähän oli Tuomisen ajatus siitä, että kotiuunissa ei voi tehdä hyvää pitsaa. Tämä muuttui, kun hän kohtasi Pizzarium-ravintoloista tutun Platanian.

– On totta, että aitoa napolilaista pitsaa on vaikeaa, jollei mahdotonta, tehdä kotiuunissa, mutta levypitsa eli pizza al taglio on mahdollista tehdä hyvin kotonakin, kunhan vain näkee jonkin verran vaivaa.

Kun Tuominen tajusi tämän, syntyi vahva tunne siitä, että pitsakirjasta saa hyvän.

– Monessa muussa pitsakirjassa ei ole otettu huomioon kotiuunin vaatimuksia. Tässä on.

Vaikka reseptit eivät tällä kertaa ole Tuomisen vaan Platanian, tutustui Tuominen pitsan tekemisen kiemuroihin huolella.

– Tein vuoden aikana pitsaa varmaan sata kertaa. Suurin osa meni ihan metsään. Sitten piti vain miettiä, että mikä meni vikaan ja mitä pitäisi tehdä eri tavalla.

Tuomisen mukaan helpoin tapa sössiä italialainen ruoka on olla kunnianhimoinen väärässä paikassa.

Ennen pitsojen maailmaan syventymistä Tuominen esimerkiksi haudutti pitsan tomaattikastiketta tuntitolkulla mutta ei kiinnittänyt niinkään huomiota taikinan nostattamiseen.

– Ja kastiketta pitää kypsentää mahdollisimman vähän ja pohjaa kohottaa pitkään. Eli juuri toisin päin. Kiinnitin huomion väärään asiaan.

